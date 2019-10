„Aşa arată camerele unde internează copiii pe secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean Brăila. Să vă fie ruşine în ce jeg ţineţi copiii şi ne mai mirăm de ce ies mai bolnavi decât i-am adus. Bine că au pus suport de televizor pe perete, dar televizoarele stau doar în camera asistentelor şi a medicilor. Nu aţi schimbat absolut nimic de pe timpul comuniştilor. Ruşineeee Brăila pentru că nu faceţi nimic pentru copiii noştri”, a scris, pe Facebook, o mamă.

Managerul Spitalului Judeţean din Brăila, Delia Râşnoveanu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că secţia a fost reabilitată în primăvara acestui an în urma unei sponsorizări şi că anul viitor saloanele de la Pediatrie se vor muta într-un salon nou.

„Mizerie nu este, în secţia de Pediatrie a fost făcută o investiţie semnificativă în primăvară, am beneficiat de o sponsorizare. Am înlocuit mare parte din mobilier, am reabilitat întreaga secţie, chiar

arată bine. Cădiţele vechi nu le-am înlocuit pentru că anul viitor secţia se va muta în altă clădire”, a spus directorul Spitalului Judeţean din Brăila, Delia Râşnoveanu.

Ulterior, femeia care a scris postarea a confirmat, pentru MEDIAFAX, că pozele au fost făcute vineri, 18 octombrie, la ora 22.00. Ea a povestit că ajuns la spital cu copilul de patru ani şi jumătate şi că a rămas internată peste noapte la Secţia de Pediatrie. Mama mai spune că salonul nu arăta bine şi era neîncălzit.

În plus, părinţii pun sub semnul întrebării calitatea actului medical în condiţiile în care copilului nu i s-au făcut analize amănunţite.

„Nu era dat drumul la caldură, caloriferele erau reci. Dacă mie, ca adult, îmi era rece, vă daţi seama cum se simţeau copiii. Şi sunt mulţi bebeluşi acolo (...) Pe foaie erau numeroase medicamente şi

analize la sânge, dar copilului meu nu i s-a pus decât perfuzia şi i s-a luat glicemia, atât. Personalul a venit, i-a bagat o perfuzie, până la ora 12.00 noaptea a venit cred la o oră să se uite la

perfuzie. După 12.00 până la 6.00 dimineaţa nu a mai venit nimeni. La 6.00 a venit doctoriţa de gardă care ne-a oprit, copilului i s-a dat un diagnostic de indigestie, dar fără nici o analiză, s-au bazat doar pe spusele mele”, a povestit mama copilului.

Mama a adăugat că nu este la prima experienţă neplăcută la spitalul din Brăila. Tot în luna octombrie, ea şi copilul au fost plimbaţi dintr-o secţie în alta în căutarea unui medic ORL, au fost

trataţi prost de personal şi, deoarece au aşteptat prea mult, au luat decizia să se ducă la o clinică privată. Femeia le recomandă părinţilor care au nevoie de medici pediatri să meargă la spitalul din

Galaţi unde servicile şi dotările sunt superioare celor din Brăila.

„Nu interesează pe nimeni igiena şi confortul minim care ar trebui să fie..... îs ocupaţi să dea ochii roată să vadă de unde pică ceva prin buzunare..... Îs pline de aur şi aere”, scrie un membru al grupului Facebook pe care a postat mama.

„Nici puşcăriaşii nu au condiţiile astea”, scrie un alt utilizator.

„Bătaie de joc, trăim într - un oraş în care îţi e teama să ajungi cu copilul la urgenţă, nu au niciun chef să-i consulte, se simt foarte deranjate dacă intri în cabinet, nu au condiţii, nu ştiu la ce mai este acest spital.. Oricum pleci la fel, nelămurit, nu îţi zice mai nimic.. Bătaie de joc pe banii noştrii!”, adaugă o femeie.