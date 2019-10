Mandachi a făcut o comparaţie între accidentele rutiere din Islanda şi cele din România. În Islanda au murit patru oameni pe şosele, într-un an, în timp ce în România, într-o singură zi, în Ialomiţa, au murit zece.

Mandachi s-a fotografiat lângă un monument islandez care relevă dramele de pe şosele, menţionând că în România a văzut de nenumărate ori astfel de scene „reale”, nu înscenate:

„Islanda. Două maşini tamponate sunt aranjate ca un monument ca să arate cetăţenilor dramele de pe şosele. Sunt călit de ani de zile cu astfel de scene reale, nu înscenate de pe drumurile noastre, aşa că nu-s dat pe spate. Totuşi, îl întreb circumspect pe ghid: ce înseamnă cifra patru de pe crucea de pe panou? Îmi răspunde mâhnit că PATRU oameni au murit ÎNTR-UN AN în accidente rutiere în toată ţara. Am crezut că nu aud bine... La noi au murit 10 (ZECE) într-o SINGURĂ ZI. Zece familii înmărmurite de durere pe viaţă. Dintr-o lovitură. (Că au murit mai mulţi oameni ieri şi în alte accidente, nu a fost doar unul singur pe şoselele morţii)”, a scris Mandachi pe Facebook.

Ştefan Mandachi a criticat atitudinea Ministrului Transporturilor în cazul accidentului din Ialomiţa şi a descris pericolele pe care le-a remarcat de fiecare dată când a condus pe drumul pe care sâmbătă au murit zece oameni:

„La auzul dramei, dom' ministru afirmă băţos că lor le pasă şi că urmează nu ştiu ce amenzi drastice plus că-i beleşte pe toţi şoferii de pe camioane, etc. Gargariseala tradiţională în cazul unor astfel de tragedii.

Nici pomeneală să zică, măcar în treacăt, că acolo ar fi trebuit în mod logic, moral şi firesc să fie autostradă care să lege, de pildă, Bucovina de Delta Dunării sau Marea de Băile Felix, comori ignorate ale turismului României! Dar dacă tot îţi pasă şi le-ai transmis condoleanţe familiilor, de ce nu mergi la priveghi? Şi nu singur, ci însoţit. De către toţi predecesorii tăi miniştri, toţi premierii care v-au numit şi de către toţi preşedinţii care au desemnat premieri. De 30 ani, de când aţi condus pe ultimul DRUM(!) zeci de mii de români nevinovaţi. Luaţi o coroană şi vă scrieţi cu o cariocă neagră numele şi prenumele pe ea, că aşa se face. Pe drumul de la Constanţa- Slobozia- Urziceni am condus recent. Dezastru. Pericol public. Primejdie de MOARTE. Risc fizic şi psihic. Oricare dintre noi am fi putut fi în locul microbuzului. Un microbuz este lung şi înalt, dar o maşină mică este jumătate cât un microbuz. Nu ar fi rămas nici ştergătorul din spate dintr-un astfel de impact cu un tir. Şoferul de tir poate fi vinovat, habar n-am, dar nu cred că există un singur conducător de camion din România care să îşi dorească să circule prin sate în loc de autostradă. N-ar fi rău să fie mai vocală breasla şoferilor de tir, care pot fi ei însuşi în locul colegului lor. În groapă sau la închisoare”, a scris Mandachi pe Facebook.

Românul care a construit singurul metru de autostradă din Moldova a prezentat un bilanţ al morţilor pe drumurile din România:

„Un simplu parapet (separator de sens) şi două benzi ar fi salvat zece vieţi (zece doar ieri, şi multe zeci de mii de-a lungul anilor). Ce mare inginerie cosmică e să aşterni nişte beton? În România mor 2000 anual şi 25.000 grav răniţi. Uniunea Europeană a cuantificat în bani cât costă pe Stat viaţa unui cetăţean român decedat în accidente rutiere. Decedaţi + răniţi grav= PATRU MILIARDE. Pe an. Oricum nu Statul produce banii, aşa că nu-l doare, dar totuşi ar fi suficienţi să înceapă ZECE kilometri de autostradă, care ar salva măcar zece vieţi pe an... Nu mai mult”, a declarat Ştefan Mandachi.

Zece oameni au murit şi şapte au fost răniţi într-un accident rutier care a avut loc pe DN 2A, în zona localităţii Sf. Gheorghe din Ialomiţa.