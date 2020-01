Manuel Istrate, patron de adăpost de animale, este acuzat de atitudine abuzivă de o apropiată a Cristinei Ţopescu, Ioana Rosenberg. Contactat de Gandul, Manuel Istrate neagă toate aceste acuzaţii.

Ioana Rosenberg este una dintre persoanele care militează pentru bunăstarea animalelor şi care afirmă cu tărie că jurnalista Cristina Ţopescu şi-a dedicat toată energia şi toate resursele financiare pentru a ajuta câinii fără stăpân.

Manuel Istrate susţine că a avut o discuţie civilizată cu Cristina Ţopescu, care i s-a adresat, acum un an şi jumătate, cu rugămintea de a adopta mai mulţi căţei, pe care îi hrănea pe câmp, iar el i-a inregistrat în registrul electronic al animalelor.

„E prima dată când aud aşa ceva, rămân surprins, am avut într-adevăr legături cu domna Cristina Ţopescu acum un an şi jumătate. Noi ocupându-ne de gestionarea animaleler fără stăpân din localitatea Tunari, doamna Cristina a vrut să adopte nişte căţeluşi de pe domeniul public, în urma unor reclamaţii făcute de cetăţeni. A venit la clinică, am şi nişte filmări cu doamna. Acuzaţiile care se aduc, acum rămân surpins, sunt din punctul meu de vedere nefondate. Astea sunt din lumea iubitorilor de animale falsă, adică falşii iubitori de animale. Doamna Cristina Ţopescu era prin excelenţă o adevărată iubitoare de animale. Am avut o relaţie extraordinară cu dânsa, am ajutat-o, i-am dus acasă”, a reacţionat Manuel Istrate la auzul acuzaţiilor.

„Doamna Cristina Ţopescu îi hrănea pe câmp, era total în afara legii, i-am explicat, doamna foarte înţelegătoare. I-am dat imediat căţeluşii şi şi i-a asumat, i-am făcut actele prin RECS (Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân – n.r), toate bune şi frumoase.”

Manuel Istrate admite că este parte a mai multor procese cu cei din domeniul apărării drepturilor animalelor, multe vizând acuzaţii de colomnie. „Îmi asum ceea ce fac, iar iubitorii, această lume falsă a iubitorilor de animale pe tastatură şi prin tastatură nu cunosc cu nimic adevărul. Dar, mă rog, şi reclama negativă este o reclamă”, conchide el.

„Mi se încleştează maxilarele şi nu pot să respir”

În ultima înregistrare audio a Cristinei Topescu apărută în spaţiul public, ea îi spune amicului ei, Marius Chirca, că a făcut mai multe atacuri de panică după tensiuni patronul unui adăpost de câini.

„Marius (n.n. - preşedintele Kola Kariola), iartă-mă că te bat la cap, dar nu mai ştiu ce să fac! Ieri am făcut atac de panică, am reuşit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineaţă am facut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat.

Mi se încleştează maxilarele şi nu pot să respir şi nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, că cu ataţia căţei (n.n. - la ea acasă), cine dracu intră aici?! Sper să-mi revin, dar ăsta (n.n. - patronul unui adăpost de câini) mă omoară cu zile. Deci ăsta e un nenorocit pur şi simplu. Îţi dai seama că a terminat cu cei de la DSV (n.n. - Direcţia Sanitar Veterinară), dacă e adevarat. Şi nu-mi dă nici măcar un mesaj. Nu ştiu ce se întamplî cu Fetiţa (n.n. - unul dintre câinii ei) şi mie îmi e acum rău, dar când îmi revin, îl ia mama dracului. Dacă ăsta îşi imaginează ca eu sunt genul care doar plâng şi mă resemnez, se înşală. Crede-mă! Dar nu ştiu ce să mai fac acum. Te rog din suflet, când termini treaba, dă-mi un semn. Merci! Merci, din suflet!”

Trupul neînsufleţit al Cristinei Ţopescu a fost găsit duminică seară de poliţişti în casa sa din oraşul Otopeni.

Dosarul morţii Cristinei Ţopescu este investigat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Reprezentanţii unităţii de parchet au afirmat, pentru MEDIAFAX, că în cursul zilei de luni se va trimite ordonanţa procurorilor către INML pentru a se face expertiza medico-legală.

Cristina Ţopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani).

Sursa foto: Facebook / Cristina Ţopescu