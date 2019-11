„Am stat să-mi amintesc dacă, vreunul din mulţimea aia de oameni a fost chemat la vreo dezbatere. Hmmm…nu cred. Acum, brusc, se vor dezbateri. Ba mai mult, chiar dintre cei care au îngheţat în stradă sunt unii care vor dezbatere. Serios? Dar pe tine te-a ascultat cineva atunci? Ai avut parte de vreo dezbatere? Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere. Nu vreau să o aud, a tot avut ocazia să zică şi chiar să facă”, scrie Godina pe Facebook.



„Georgiana mergea lângă mine, ţinându-mă de mână, iar eu o întrebam din cinci în cinci minute dacă a îngheţat şi dacă vrea să plecăm acasă. Îmi răspundea că a îngheţat, dar nu vrea să plecăm.



Coloana de câteva mii de oameni înainta pe Calea Bucureşti îndemnându-i pe curioşii de la geamuri să iasă şi ei. „Ieşiţi din casă, dacă va pasă!” Unii ieşeau, alţii preferau căldura casei şi se mulţumeau să se uite la noi dând perdeaua la o parte. O farfurie s-a făcut ţăndări de asfalt, aproape de mulţimea de protestatari, aruncată de la etaj, probabil de vreun ţicnit care a ţinut să-şi arate dezacordul.



Din când în când, îmi scoteam mănuşile şi mă uitam pe telefon, curios să văd cum e în capitala şi în alte oraşe.



În coloana de oameni se legau prietenii, atmosfera te făcea să uiţi de frig şi în fiecare dintre noi năzărea o rază de speranţă. Lucrurile se vor schimba.



Am ajuns acasă şi, abia după ce ne-am dezbrăcat, am înţeles cât eram de îngheţaţi.



Am deschis televizorul şi l-am văzut pe unul care ne ironiza. Pe un canal de televiziune eram făcuţi în toate felurile. Cei din cauza cărora ieşisem în stradă făceau glumiţe pe seama noastră şi spuneau că oricum vor merge mai departe.



Ne ignorau complet. Totul fusese în zadar. Aveam o stare de nervi, combinată cu neputinţă. Venea săptămâna următoare şi o luăm de la capăt. Pe Georgiana o luase răceală, dar insistă să vină cu mine.



Am stat să-mi amintesc dacă, vreunul din mulţimea aia de oameni a fost chemat la vreo dezbatere. Hmmm…nu cred. Acum, brusc, se vor dezbateri. Ba mai mult, chiar dintre cei care au îngheţat în stradă sunt unii care vor dezbatere. Serios? Dar pe tine te-a ascultat cineva atunci? Ai avut parte de vreo dezbatere? Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere. Nu vreau să o aud, a tot avut ocazia să zică şi chiar să facă.



Dacă are ceva de zis pentru mine, cel care am îngheţat în stradă, să vorbească într-o pungă şi am s-o ascult eu mai târziu dacă o să am chef.



Sau dacă stau bine să mă gândesc şi ca să fac şi o glumă, aş vrea o dezbatere, dar în engleză. (fără translator)”, a scris Godina pe Facebook.



Viorica Dancila a publicat pe Facebook, în timpul şedinţei CEx, un mesaj cu privire la refuzul lui Iohannis.



„Eu cred că domnului Iohannis îi este teamă de o confruntare directă cu mine, în faţa tuturor romanilor. De-a lungul colaborării noastre instituţionale, ne-am mai întâlnit, am mai interacţionat. Însă cred că realizează că o dezbatere în faţa întregii ţări ar demonta imediat toate atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea şi a Partidului Social Democrat.



Eu însă am răbdare. Încă îl aştept pe preşedinte să găsească înţelepciunea, tăria şi curajul de a accepta invitaţia mea la dezbaterea pe care romanii o cer şi o merita”, a scris Dăncilă pe Facebook.

Pe de altă parte, cu ocazia alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2014, Iohannis a acceptat o confruntare (dezbatere) cu Ponta.