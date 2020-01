Godină a strâns bani de la binefăcători şi a reuşit să cumpere un apartament cu două camere, dar capul familiei respective nu a vrut să respecte nişte reguli simple, impuse de poliţist.



„Le-am pus în vedere să îşi caute de muncă pentru că nu le voi plăti pentru mult timp utilităţile şi mâncarea, aşa că, după câteva zile, surpriza plăcută a venit şi omul ne-a anunţat că s-a angajat la un magazin mare unde să aranjeze căruţurile din parcare. M-am întrebat dacă nu ar putea lucra ca salahor în construcţii, unde ar câştiga mult mai bine, dar am fost mulţumit că măcar va merge la un serviciu stabil, chiar dacă pe salariul minim şi nu un job pentru ditamai omul de până în 30 de ani.

(...)



M-am dus la apartament şi am întrebat-o pe femeie unde îi este concubinul. Mi-a zis că e plecat să ajute pe cineva la nu ştiu ce treabă, dar că trebuie să vină imediat. I-am spus că ştiu că e beat şi ştiu şi unde e, dar femeia a început să jure pe copiii ei că nu e adevărat.



Aşa că am zis să aşteptăm să-l vedem cum vine. Aflând că suntem acolo, bărbatul nu a mai venit şi şi-a închis telefonul.



Mi-a zis a doua zi că venise acasă fix la un minut după ce plecasem noi şi că-i pare rău că nu l-am mai aşteptat puţin ca să ne convingem că nu era beat.



Domnul în cauză, proaspăt liberat din penitenciar pentru tâlhărie, având o „coadă” de câţiva ani, a comis-o între timp din nou. A condus o maşină fără să aibă ITP, după cum mi-a povestit. Doar că pe lângă ITP, nu avea nici permis de conducere şi era şi beat. Deci e o chestie de timp până va ajunge înapoi de unde abia s-a liberat.



(...)



Tot pe surse, am aflat că domnul stâlp al familiei plănuieşte ca din primul salariu să îşi cumpere o maşină. Dacă vă întrebaţi ce fel de maşină poţi cumpăra cu atât de puţini bani, vă pot spune că sunt tot felul de rable radiate sau fără acte. Iar pentru el, care nu are nici permis, nu cred că e vreo problemă că maşina nu are acte", a scris Godină pe mariangodina.ro.



Cei pe care i-a ajutat Godină au trăit ca şi până atunci: capul familiei a continuat să se îmbete, soţia să ignore şi fiica acestora l-a minţit pe poliţist.



Într-una din zile, am fost informat că domnul şi-ar dori o discuţie cu noi, „că aşa nu se mai poate”. El se simţea jignit şi umilit, după cum ne-a zis. Ne-a mai reproşat şi că prea îi verificăm şi că prea facem totul pentru fată şi pentru ei mai puţin.



I-am explicat pe scurt un lucru pe care ar fi trebuit să-l ştie deja. Îi spusesem încă de la început că lucrurile le facem pentru viitorul copiilor, nu pentru ei. Şi că ei au venit practic la pachet, dar că ar trebui să profite la maxim de asta.



Cine naiba îţi mai dă o locuinţă în care să stai şi te alimentează zilnic? Dar, lucrul bun e că, spre deosebire de puşcărie, aici nu-l ţine nimeni cu forţa. Dacă vrea să plece, viteză! Aşa că omul s-a ambiţionat şi a zis că el pleacă. Şi-a făcut bagajele şi a plecat. I-am zis să se gândească bine, pentru că procesul e ireversibil, eu nu mă joc cu ei şi odată plecat…la revedere. A decis că pleacă. Mama copiilor a ales să rămână, dar zilele următoare a stat mai mult la baraca în care îi găsisem prima oară, acolo unde i se mutase înapoi concubinul.



(...)

Asta după ce vorbisem că după Anul Nou, fata va face meditaţii la română şi matematică. Vorbisem noi şi că citeşte nişte cărţi pe care i le-a dus Georgiana, dar nu s-a atins de ele.



Ce v-am povestit mai sus sunt lucrurile care mi-au mâncat ultimele 18 zile, zile în care am umblat numai pentru ei, mi-am cheltuit o grămadă de bani pe curul lor şi mi-am stricat sărbătorile, în loc să stau liniştit acasă.



Şi poate aş fi trecut peste toate, dacă fetiţa nu ar minţi în cele mai infecte moduri posibile. O să spuneţi că aşa sunt copiii, că ăsta e mediul în care a crescut, că e încă pe modul supravieţuire etc. I-am căutat şi eu tot felul de scuze. Mă minţea o dată şi îi explicam că nu e bine, că îmi poate spune adevărul şi nu mă supăr. A doua zi minţea iar. A treia zi iar. Şi tot aşa. Iar minciunile tipice copiilor nu le pun la socoteală, mă refer la minciuni d-alea urâte, premeditate şi gândite bine, d-alea de mă făceau să mă întreb dacă în faţa mea e un copil sau un infractor", a scris cu amar Godină.