Constantin Lucescu a mărturisit în exclusivitate la emisiunea Marius Tucă Show că, dacă s-ar întoarce în timp, nici în cel mai urât vis nu ar mai participa la procesul soţilor Ceauşescu, cu excepţia situaţiei în care ar fi fost obligat să facă acest lucru.

„Cum să vă spun, dacă m-aş întoarce în timp cu cunoştinţele de acum categoric că nici în cel mai urât vis n-aş fi participat. Dacă aş fi fost obligat...era singura posibilitate. Altfel nu aveam dreptul...”, a afirmat fostul general.

Moderatorul şi realizatorul emisiunii, Marius Tucă, i-a propus lui Constantin Lucescu un exerciţiu: să se întoarcă în timp şi să susţină din nou o pledoarie ca avocat al soţilor Ceauşescu.â

"Din plin aş fi început cu achitarea. Onorată instanţă, distins complet de judecată, vă rog să observaţi eroarea în care vă aflaţi, vă rog să observaţi că nu aţi fost bine sesizaţi pentru că nu aveţi actele de sesizare, mai târziu le-aş fi spus hotărârea a primit numărul 1 din 90, aşa cu un an mai târziu, cu 1 din 90 ca şi când atunci a avut loc procesul Vă rog să retrimiteţi cauza la parchet pentru a se organiza exact dispoziţia preşedintelui Iliescu de a fi judecaţi în raport de normele de drept în vigoare, altele nu erau. Pe lege (aş fi cerut), punerea în libertate şi achitarea. Da, aş fi spus cu toată inima un lucru pentru că sunt convins astăzi din ce am trăit şi am văzut de 30 de ani că n-am participat decât la tăierea găinii care făcea ouă de aur. Asta e convingerea mea”, a susţinut generalul în rezervă.

Cum acum 30 de ani Constantin Lucescu a avut şi un discurs politic înaintea pronunţării sentinţei pentru soţii Ceauşescu, Marius Tucă l-a întrebat cum ar formula acel discurs acum.

"Domnul Tucă, fiind soţ şi soţie, vă întreb ca bărbat, aţi acuza nevasta omului care stă lângă ea? Pentru că l-aş fi jignit pe el. l-aş fi jignit, pe lângă inteligenţa nativă...N-aş fi acuzat-o cu toate că eram convins de vinovăţia ei. Păi cum poţi să spui că au greşit copiii şi au făcut şi au dres, vă rog să mă credeţi că dacă nu era băiatul cel mare, Valentin, nu aveam Măgurele. Vă rog să vedeţi că dacă nu era al doilea copil, Nicu, a trebuit să mute ruta de transport ... Ăsta e discursul politic, că ştiam, a mutat ruta cu alimente de aprovizionare să nu mai treacă prin Sibiu. Pentru că Nicu Ceauşescu oprea ce trebuia să plece în Ungaria şi băga în Alimentară".

În cuvântul de încheiere, Constantin Lucescu ar fi afirmat că membrii completului constituit pentru procesul soţilor Ceauşescu nu avea competenţe juridice să-i judece pe cei doi.

“Cuvântul de încheiere. Ar fi fost un lucru, nu este vinovat în acest dosar, n-avem competenţe juridice să-i judecăm. Nu suntem în raport de dispoziţia de judecare, dar i-aş fi cerut scuze că un neica-nimeni avocatul îi dă sfaturi preşedintelui şi aş fi vorbit efectiv de ce înseamnă demnitatea umană, acel ego de care trebuie să ţii cont, de faptul că nu avem căldură, aveam bolnavi copii în casă, cum era să spăl şi să usuc rufele nu aveam electricitate şi a trebuit să cumpăr lămpi de la mineri. Stăteau seara copiii cu lămpile şi aşa învăţau. Ei, toate lucrurile astea aş fi zis, i-aş fi propus domnului preşedinte să le aibă în vedere, să le analizeze şi să ia măsuri pentru că bunăstarea poporului român a fost tot pe munca poporului român, sincer vorbind”, a conchis fostul avocat.

