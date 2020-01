Principalele idei din emisiune:

Ora 18.10 Soluţia pentru atunci când ne ghiftuim: Când mâncăm şi bem bine trebuie să dansăm după aceea, ceea ce a făcut toate triburile. Când le-au dat ayahuasca, au dănţuit.

Ora 18.08 Despre peşte: Poate fi mâncat în orice formă în care să nu înghită mult ulei.

Ora 18.06 Simona Tivadar, despre vaccinuri: Fetele mele sunt vaccinate HPv în plin scandal vaccinal. Eu mi-am vaccinat fetele şi bine am făcut şi vezi că s-a introdus acest vaccin şi la băieţi. Eu vreau să mă vaccinez anti-zona zoster, pentru că având epidemie de gripă, iată coronavirus. Ce bine ar fi fost să fi avut acest vaccin împotriva acestui coronavirus. Îl făceam acum 2 săptămâni şi apoi el putea să vină pentru că eram vaccinaţi.

Ora 18.04 Despre părinţii care vor diete pentru copii: Am primit recent o solicitare. Bună ziua, doamna doctor, vreau să programez un sugar la clinica dvs. Ce să vorbesc cu sugarul acela? El are 7 luni, cum să comunic cu el? Mă dar are salariu, face ce vrea? Nu face ceea ce îi permiţi tu să facă? Degeaba îi spui copilului nu mai bea atâtea sucuri, dar tu i le-ai cumpărat. În primii doi ani de viaţă, mamele simt multă presiune. Vai... copilul tău nu a mâncat kale, nu va ajunge nimic în viaţă.

Ora 18.01 Tivadar Circul, despre apa alcalină: Acizii din noi, animalele moarte. Acest subiect nu l-aş închide. În stomac, pH-ul e între 1 şi 3. Urina are 6, pielea are 6 şi un pic. Deci cum să vorbeşti despre alcalinizare, să bei atâta apă alcalină. O să faci oricum edem cerebral. De ce vrei să faci tu pH de sodă cuastică acolo, de săpun. Îţi dau un aparat de alcalinizat care să îţi facă sângele alcalin pentru că ai mâncat multe animale moarte care au acizi. Dacă bei multă apă alcalină faci edem cerebral, dar nu îţi schimbă ph-ul sângelui aşa cum vrei tu.

Ora 18.00 Despre mămăligă: Mie îmi place mămăliga. E un aliment de seară. E uşor digestibilă, dar dacă pui pe ea brânză de burduf, smântănă şi ou, trebuie să pleci să plimbi căţelul până la Ciorogârla.

Ora 17.52 Despre „dietele anticancer”: Evident că nu există. În primul rând pentru că nu există o formă de cancer şi zeci şi sute de feluri de cancer, diferenţiate. Deci cui te adresezi? La fel cancerului de limbă ca şi celui de colon. Eu zic că gura şi anusul sunt două orificii diferite cărora să ne adresăm. Dacă mănânci numai carne procesată, de proastă calitate... Dă-le dracu de e-uri că astea sunt altă tâmpenie, altă isterie lansată. Ca să faci un cancer trebuie să ai ereditate. Trebuie să fie factori genetici, factori de mediu şi factori locali. Cancerul este o boală plurifactorială. Dacă eu îţi dau numai mâncare bună şi tu fumezi 300 de pachete de ţigări pe zi, am eu un aliment cu care să pot stopa cancerul? Nu.

Ora 17.44 Sfaturi pentru cei care doresc să slăbească: Trebuie să nu rabde de foame. Răbdatul de foame e cea mai mare capcană în cura de slăbire. Chimia curei de slăbire e simplă. Trebuie glucoză puţină, proteine puternice, lipide puţine. Meniul are legătură cu sexul, vârsta, activitatea individului. Nu putem să dăm o reţetă generală. Un singur fel de mâncare la prânz, seara poate fi o brânză, nu toată lumea mănâncă carne. (...) Pastilele de slăbit sunt nişte prostii. Nişte ţepe.

Ora 17.41 Despre detoxifiere: Nu există. Corpul nostru nu acumulează toxine. Dacă mănânci prea mulţi mici, acele deşeuri nu ţi se scoate sucul verde.

Ora 17.36 Tivadar, despre masa de seară: Ultima masă consistentă trebuie să fie undeva aproape de apusul soarelului, pentru că am descoperit curentul acum sute de ani şi încă nu ne-am adaptat. Trăim în bioritmul lumină-întuneric.

Ora 17.34 Despre micul dejun: Amestec de cereale cu iaurt sau lapte e ok. Avantajul cerealelor e că suntem obligaţi să mestecăm şi atunci creierul nostru înţelege şi ne săturăm cu o cantitate mai mică. Dar dacă mai pui mult lapte obţii fix o bombă calorică. Depinde ce lapte pui. Dacă pui iaurt cu 10% grăsime calorică. Dacă eu pun un lapte gras şi un iaurt cu 10% grăsime atunci e „boom”. Cereale fără zahăr de calitate bună nu prea există.

Ora 17.30 Tivadar: Ceea ce mănânci trebuie să fie condiţionat de ceea ce vei face în următoarele 3-4 ore. Nu poţi mânca retroactiv. Tu nu poţi să recuperezi ce nu ai mâncat toată ziua.

Ora 17.27 Despre post: Dispreţuiesc austeritatea postului în mod real. Ei se prefac că ţin post. Dacă ne uităm bine în calendarul ortodox postul este cu dezlegare de untdelemn. Prin restricţiile religioase impuse unui popor, vechii greci trebuiau să sacrifice boul cel mai gras, nu pe cel mai slab, că le dădea năpastă, lăcuste peste recolte. Ce însemna asta? Să arzi grăsimea şi să mănânci cărniţa. (...) Erau permise nişte grăsimi vegetale în mod direct. Nimeni nu se ducea la hypermarket să ia un kilogram de caju şi să îl mănânce de post. (...) Un abuz e un abuz. Nimeni nu îşi propune să mănânce grăsime de balenă ca un eschimos. E o carte care îl determină pe om să gândească logic. Omenirea a încercat întotdeauna. Singura modalitate erau normele religioase, singura învăţătură, metode care erau excepţionale. Atunci de ce nu ţii cont de lucrurile astea? De ce crezi că dacă mănânci un lighean de cartofi ţii post? Pentru că scopul era să nu ţi se pună grăsime pe artere. Dacă mănânci cartofi prăjiţi ce îţi mai trebuie linte şi mazăre? Nu merdenele care înseamnă făină, margarină. Cu nu ştiu ce maglavais de ciuperci. Poate să mănânce pâine. Multe feluri de copturi la cuptor, trebuie să mănânci puţin, multe legume poţi să mănânci. Şi să nu bei niciun fel de sucuri.

Ora 17.13 Simona Tivadar, despre lipsa protocoalelor în medicina românească: Medicina se învaţă, nu se citeşte. Eu când vorbesc despre un subiect din competenţa mea e ca şi cum aş face o consultaţie, e ca şi cum aş pune parafa. (...) Problema de bază a medicinei româneşti este absenţa oricărui protocol. Fiecare face ce îl taie capul. Un infarct se tratează într-un fel la Cluj, altfel la Ciorogârla şi altfel la Bucureşti. Toţi dăm examen din aceeaşi bibliografie. Când avem subiectul nodul tiroidian trebuie să scrii exact protocolul. Pentru orice boală există un protocol. Medicina funcţionează foarte bine pe protocoale. El nu există la noi sub formă de lege. Protocoalele acestea sunt protocoale profesionale pe care le are fiecare dintre specialităţile noastre şi care, dacă sunt încălcate în străinate, devin cazuri de malpraxis. La noi nu se întâmplă nimic atunci atunci când sunt încălcate. Toţi tratăm la fel un copil de 22 de ani cu 300 şi ceva glicemie depistat.

Ora 17.10 Tivadar, despre umorul ei: Umorul este politeţe disperării, a spus cineva mult mai deştept decât mine. (n.e. - Oscar Wilde)

Ora 17.09 Simona Tivadar: Pentru că specialitatea mea nu e ca atare cunoscută nicăieri în lume şi atunci a trebuit să fac şi endocrinologie ca să fie studiile mele echivalente în Europa. Pentru că la ei nu există nutriţia, de abia se introduce, e diabet-endocrinologie, la noi este separat. Din 2007 ne tot scremem cu toţii să facem în aşa fel ca măcar cei care iau azi rezidenţiatul să nu ia aceeaşi ţeapă pe care am luat-o eu. (...) La pensie vreau să mă retrag în Spania, unde e unul dintre copiii mei şi după pensie în ceruri. Acesta e visul de pensie – să îmbătrânesc pe malul Mediteranei. Una dintre fetele mele locuieşte de 12 ani în Barcelona. Am învăţat spaniolă între timp pentru a putea vorbi cu nepoţii mei. Nepoţii mei încă nu există. Se va căsători cu un cetăţean spaniol. Pensia mea ce e acum? Pensia e acum ăhă. Mai este până atunci.

Ştirea iniţială:

Marius Tucă şi Simona Tivadar vor discuta despre obiceiurile alimentare ale românilor, moda detoxifierii, a veganismului şi a suplimentelor, dietele-minune, alimentaţia echilibrată şi aerul sănătos.

De unde apetitul nostru de a mânca orice ni se vinde, cu orice risc?

De ce au succes suplimentele alimentare la români?

De ce preferăm internetul unei vizite la medic?

De ce a devenit postul un prilej de îmbuiare?

Leacuri băbeşti vs ciuperci exotice miraculoase. Care au efect?

Există, într-adevăr, o dietă minune de slăbit?

Un român ar trăi sănătos dacă ar respecta coşul zilnic?