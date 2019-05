Sentinţa pronunţată luni în cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, este o decizie politică, rezultatul unui mare plan, revenirea pe înserat a sistemului, a afirmat luni analistul politic Ion Cristoiu la emisiunea “Marius Tucă Show”.

Ion Cristoiu a susţinut că tot ceea ce s-a întâmplat duminică la urne şi luni la Înalta Curte este rezultatul unui mare plan care a avut ca scop clătinarea PSD şi pregătirea terenului pentru instalarea unui nou guvern.

“Sunt nişte dedesubturi, nu o revoluţie. Nu am nici o îndoială, totul a fost pus la cale. Hai să vedem marele plan. În primul rând punerea acestei sentinţe, plec de la o premisă care sigur o să vă enerveze pe dvs care sunteţi un adept al justiţiei independente, eu nu cred în justiţia din România. Nici când am câştigat procese, nici când am pierdut. Magistraţii sunt ca şi cei din presă. Unii independenţi, marea majoritate dependenţi. Deci magistraţii aceştia ai înaltei curţi, vezi nişte tipi cu peruci ca în filmele britanice, au pus azi. De ce azi? pentru ca ieri maşina pesedistă să fie clătinată. Că a fost clătinată spune o cifră care nu a fost amintită. Au ieşit faţă de decembrie 2016 cu 1 milion şi 200.000 mai puţini la vot, votanţi ai PSD-ului. (…) Asta înseamnă că 1.200.000 de votanţi care erau la îndemâna structurilor nu au ieşit.( ….) Punerea termenului astăzi ( luni, n.r) a făcut ca maşinăria pesedistă să se clatine. Baronii au zis: bă, dacă îl condamnă şi mai mult ca sigur îl condamnă. Activistul, primarul a zis :bă mai degrabă ce să mă mai ostenesc că oricum bătălia e pierdută? Deci nu întâmplător a fost pusă azi. Putea fi amânată. De ce a fost pusă astăzi? Să fie o prăbuşire a PSD, prima lovitură, şi a doua lovitură (…) a venit astăzi”, a explicat Ion Cristoiu.

În opinia sa, condamnarea lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman este o decizie politică, iar până la sfârşitul săptămânii, Viorica Dăncilă va decide intrarea PSD într-un guvern de uniune naţională, după ce în prealabil a fost instruită să preia PSD.

“Condamnarea lui Liviu Dragnea care este o decizie politică, o iau ca un fapt. După părerea mea, doamna Viorica Dăncilă fusese instruită de ofiţerul de caz de acum 2-3 săptămâni că va prelua ea. Ea când a preluat e ca şi când o furnică a preluat un elefant. Deci ea s-a trezit peste noapte cu un PSD greu, imposibil de administrat, cu o guvernare şi mai greu de administrat şi în consecinţă doamna Viorica Dăncilă, până la sfârşitul săptămânii, va hotărî ca PSD să intre într-un guvern de uniune naţională. Varianta <Guvernul meu> nu are cum să se facă pentru că domnul Klaus Iohannis nu are niciun interes să se facă un guvern de care să răspundă”, a spus analistul politic.

Ion Cristoiu a atras atenţia că decizia instanţei supreme în cazul Dragnea are nişte implicaţii urieşeşti, dincolo de PSD. “Condamnarea lui Dragnea de astăzi e revenirea pe înserat a sistemului. Dacă l-a condamnat şi pe Dragnea înseamnă că poate fi condamnat cu excepţia lui Iohannis oricine”, a avertizat jurnalistul.

Ion Cristoiu a susţinut că Dragnea a crezut că luni va fi achitat şi a dezvăluit în premieră cum în mai 2015, înainte de condamnarea în Dosarul referendumul, preşedintele Iohannis i-a spus liderului PSD că va fi achitat.

“După părerea mea, Dragnea a fost convins că e achitat. Jur! A fost convins. S-a mai întâmplat odată, cu referendumul. Fac o dezvăluire, că acum e închisoare. Deci domnul Dragnea mi-a spus următorul lucru. El, personal, că era pe vremea când era în Opoziţie şi mai stătea de vorbă şi cu muritori ca mine. În ziua când urma să se pronunţe în dosarul Referendumul, s-a dus la Klaus Iohannis. Klaus Iohannis are un gest, ca şi cu <dragii mei>, îţi pune mâna pe genunchi. I-a pus mâna pe genunchi şi i-a zis <Liviu, nicio problemă>. S-a aranjat, da? Liviu, paralizat de mâna pe picior, pe genunchiul lui, era un gest de mare tandreţe, s-a dus acasă, da? Şi când s-a dus acasă a aflat că a fost condamnat. I-a zis că e achitat. Dar nu numai atât. Nu au trecut 5 minute şi acelaşi tip care îi pusese mâna pe genunchi tandru, i-a înfipt cuţitul în spate. Eu îţi spun că era liniştit altfel îşi anunţa aseară demisia”, a afirmat Ion Cristoiu, susţinând că luni, când a ieşit cu declaraţii la Cotroceni, preşedintele Iohannis ştia de condamnarea lui Liviu Dragnea.

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis menţinerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în cazul preşedintelui PSD Liviu Dragnea. Este a doua condamnare definitivă a lui Dragnea după cea de la referendum.

Înainte de pronunţarea instanţei, preşedintele Iohannis a declarat la Cotroceni că peste 6 milioane de români au spus DA la referendumul din 26 mai. “Au dat astfel o lecţie dură populismului, demagogiei şi discursului anti-european şi antijustiţie promovat în campanie şi nu numai de PSD. Ieri a câştigat România europeană, în care hoţii şi infractorii stau la puşcărie nu în fruntea statului”, a afirmat Iohannis.