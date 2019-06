Mircea Lucescu a afirmat însă că sunt speranţe ca echipa naţională a României să facă performanţă graţie tinerei generaţii de jucători.

“Ce pot să spun despre echipa naţională a României? Este într-un moment important. Am avut răbdare destul de mult, vorbesc de suporteri, eu mă pun în postura suporterilor, dar de acum încolo există şi speranţe pentru că a apărut această generaţie de jucători tineri, educaţi, construiţi, mai mult decât ... talent am avut dintotdeauna şi ăsta-i meritul principal al lui Gică Hagi care a dat o linie de confruntare cu celelalte echipe, mizând foarte mult pe jucători tineri. Din păcate, posibilităţile lui financiare nu l-au ajutat să se menţină şi trebuie să vândă. Ori ştiu şi eu la Şahtar, dacă rămânea cu aceiaşi jucători şi nu vindeau, puteau să joace un rol mare, în primele 5-6 echipe europene, dar a fost nevoie să vândă, a lăsat loc altor jucători. Acelaşi lucru cu Gică Hagi. Acum problema e de organizare, că fără o bună organizare nu poţi câştiga nimic”, a afirmat Mircea Lucescu.

Fostul antrenor al echipei naţionale a explicat de ce nu a mai revenit pe banca tehnică a tricolorilor după victoria cu 4-0 împotriva Austriei din septembrie 1986, care, paradoxal, a adus demiterea sa.

“Păi nu, eu când am plecat am spus că nu mă mai întorc niciodată. Şi eu, şi Răzvan, la fel. E am plecat după 4-0 cu Austria, pentru că au considerat o nedreptate strigătoare la cer faptul că construisem o echipă total tânără, cu jucători de la Craiova şi Hunedoara în general, plus jucători care au apărut, Steaua, pe urmă Dinamo. Steaua începuse, că avea jucători tineri, şi Dinamo la fel, să apară în prim-planul performanţei. Aveam o echipă foarte tânără. Au profitat după de 1990 de acea echipă cei care au condus mai departe. Dar... Nu e bine să te întorci acolo unde ai mai fost. Nu e bine. Dar am rămas cu această satisfacţie că lumea m-a dorit timp de 30 de ani la echipa naţională”, a explicat Mircea Lucescu, refuzând să vorbească chiar şi ipotetic despre o revenire a sa la naţională.

“Haideţi să nu vorbim despre lucrul ăsta că nici nu se pune problema. E vremea generaţiei noi. Avem o generaţie bună de antrenori. Ei trebuie să ducă mai departe cu foarte multă pasiune. Nu trebuie să se pună problema în toată chestia asta”, a răspuns Il Luce la insistenţele lui Marius Tucă.

Nici faptul că echipa României nu s-a calificat de 20 de ani la un campionat mondial nu a fost un argument care să-l determine pe Mircea Lucescu să comenteze o revenire ipotetică la cârma naţionalei.

“O să reuşim de data asta. Sper. Sigur, nu aş vrea să ne încărcăm cu iluzii. Nu va fi uşor, dar eu cred că jucătorii noştri au calităţile necesare pentru a înfrunta marile echipe ale Europei pentru că e mult mai greu decât în Champions League unde construieşti o echipă cu cei mai buni din Europa sau în Europa League. Când vorbeşti de o echipă naţională atunci sunt doar jucătorii acelei ţări, care nu întotdeauna sunt cei mai buni din lume”, a susţinut Mircea Lucescu.

În ciuda refuzului de a reveni la Naţională, Mircea Lucescu a dat speranţe suporterilor români. “Avem şanse mari. Nu văd cum ar putea să fie mai bună decât noi nici Suedia, nici Norvegia. Şi ei au jucătorii lor din campionatele importante, dar nu sunt supervalori. Suedia este o echipă în formare, este o echipă tânără. E nevoie de ceva timp în toate astea. Important e să nu-i pierdem pe băieţii ăştia tineri”, a conchis fostul selecţioner.

În preliminariile Euro 2020, echipa naţională de fotbal a României va întâlni Norvegia, la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45 (ora României), urmând ca pe 10 iunie, tot de la 21:45 (ora României), să joace în Malta, în deplasare. Meciul cu Norvegia-România va fi arbitrat de o brigadă condusă de rusul Sergey Karasev.

