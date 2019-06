Redăm principalele declaraţii ale lui Mircea Lucescu în emisiunea Marius Tucă Show:

Despre fiul său, Răzvan Lucescu: Trebuie să înţelegi că a trăit pe lângă mine, de la vârsta de 4-5 ani l-am luat cu mine în toate cantonamentele, stătea şi pe margine după mine, adică a avut .... ce l-a făcut… a fost pasiunea extraordinară. În casă se juca singur, îşi punea două porţi se juca într-o parte, era extraordinar de pasional, transmitea meciurile.

Despre Dinamo: Spun că e un moment delicat, un moment dificil. Ce mă surprinde, încăpăţânarea asta de care au dat dovadă unii oameni în ceea ce priveşte posibilitatea de a avea un stadion al lor aşa făcut. (…) Stadionul aduce şi suporteri, stadionul aduce şi puncte şi presiune, o mulţime de lucruri. M-aş fi întors cu cea mai mare plăcere la Dinamo dacă se construia acest stadion, pentru că era nevoie.

Despre ce lipseşte fotbalului românesc: “Lipseşte posibilitatea de a le permite să fie patrioţi, pentru că joacă foarte mulţi străini (…) e vina noastră, e vina educaţiei pe care o dăm copiilor noştri. Păi, du-te în Turcia şi vezi cum copii crescuţi de la vârsta de trei ani, cu ce naţionalism feroce sunt impregnaţi

Despre colecţia sa de tricouri: Am în continuare tricoul lui Pele, nespălat aşa cum mi l-a dat acum câtva timp, l-am înrămat şi îl ţin acolo. Nu-l ţin pe perete, îl ţin undeva... am un sac de tricouri nu am vrut să iau din perioada cât am fost antrenor decât atunci când am câştigat Cupa UEFA, cu jucătorii mei şi cu semnăturile lor, când am fost la Inter tricoul lui Ronaldo, Pirlo, Baggio.(…) Poate odată şi odată o să le pun într-o expoziţie.

Despre antrenarea unor mari jucători: E destul de greu, spuneam şi aici în emisiunea de acum 19 ani, părerea mea este aceeaşi, foarte mulţi dintre ei cred că nu mai au nevoie să înveţe. Marele jucător este acela care învaţă permanent pentru că niciodată nu se sfârşeşte această învăţare. Sunt mulţi dintre ei care au un comportament greu de stăpânit, dau un exemplu Polba sau Neymar, jucătorii ăştia mie nu-mi spun nimic pentru că ei fac ceea ce vor ei (…)

Despre antrenamentele din ziua de azi: S-a schimbat metoda, acum contează foarte mult antrenamentele personale ale jucătorilor, mai ales de la un anumit nivel să menţii ritmul ăsta. (…)Toate antrenamentele sunt monitorizate, după fiecare antrenament sunt aceşti oameni care fac parte din staff şi care analizează absolut tot, pe urmă antrenorul principal discută cu jucătorii

Despre strategia în fotbal: S-a schimbat în primul rând organizarea jocului tactic, s-a lucrat foarte mult la tactică, s-a lucrat foarte mult la psihic, că până la urmă unde poate să evolueze fotbalul din punct de vedere al calităţilor naturale, nu ai ce să faci prea mult, poţi cu un antrenament foarte bun să-l menţii şi foarte puţin să îmbunătăţeşti.(…) Antrenorii care reuşesc să intre în mintea jucătorilor aceia sunt nişte antrenori de succes.

Despre apariţia unor jucători români talentaţi: Să sperăm că da. Nu avem, mulţi vorbesc de Ianis Hagi, trebuie să confirme într-un campionat puternic, să vedem.