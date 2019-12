Gelu Oltean, fostul şef al DGIPI, a fost reţinut sâmbătă de procurorii DIICOT Braşov pentru presupus trafic de droguri. Judecătorii de la Tribunalul Braşov au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gelu Oltean, a iubitei lui, Vanessa Youness şi a unui cetăţean englez, Thomas Lishman, care deţine clădirea în care se realizau sesiunile de consum de droguri.

„Din depoziţiile martorilor rezultă că inculpata Y.A.V. zisă „V.” a pus la dispoziţia participanţilor la evenimentul „December Retreat” spaţiul necesar în vederea consumului de droguri de mare risc, şi a fost organizatoarea evenimentului la care cei trei au participat împreună cu alte persoane şi le-a pretins suma de 2600 lei de persoană cu titlu de taxă de participare achitată sub forma mascată de donaţie, iar T.I.M.L.(cetăţean britanic), cunoscut cu apelativul “T.L.” în cadrul unor ritualuri tradiţionale spirituale a oferit spre consum ayahuasca unui număr de 38 de participanţi la evenimentul organizat de Y.A.V. în data de 13.12.2019.





Martorul a mai arătat în depoziţia sa că a aflat de la prietenul său că în perioada 13-15.12.2019 are loc o ceremonie în cadrul clinicii ** şi s-a înscris pe un grup de whatsapp compus din ** şi G.O.. În cadrul conversaţiilor efectuate pe grup, G.O. a precizat iniţial că nu mai sunt locuri la eveniment, iar ulterior, * l-a informat pe „G.” că o prietenă de-a lui nu mai participă şi i-a cerut acordul acesteia pentru a fi înlocuită cu martorul **, iar răspunsul a fost afirmativ.

La data de 13.12.2019, în jurul orei 17:00, martorul s-a prezentat la recepţia clinicii, unde a primit şi a completat un formular cu date personale şi un formular de donaţie pentru suma de 550 euro, care reprezenta în realitate taxa de participare (achitând cash suma de 300 euro şi 1200 lei).

În jurul orei 20:00 a avut loc un ritual tradiţional coordonat de T.I.M.L.şi toţi participanţii au primit asigurarea că pe teritoriul României consumul de ayahuasca este legal prin intermediul clinicii ***. Fiecare dintre participanţi, inclusiv G.O. şi Y.A.V., au primit aproximativ 20 ml de ceai preparat din ayahuasca într-un pocal din metal şi au băut tot conţinutul.

Despre consumul de ayahuasca în cadrul ritualului coordonat de L.T.I.M. la evenimentul „ December Retreat” organizat în perioada 13-15 decembrie de Y.A.V. au mărturisit în depoziţiile lor şi martorii.

În declaraţiilor lor, martorii arată suplimentar aspecte care dovedesc implicarea lui O.G.M. în desfăşurarea unor operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept în cadrul evenimentelor organizate de prietena sa Y.A.V.cu care are o relaţie consimţită şi locuiesc împreună de mai mulţi ani”, relevă dosarul de la instanţă.

„Martora ** a mai arătat suplimentar că în cursul anului 2019 a identificat pe net siteul clinicii ** şi l-a contactat pe G.O. A avut mai multe comunicări pe Whatsapp cu G.O. care i-a comunicat data şi locul evenimentului, suma percepută pentru participare – 550 de euro.

Întâlnire în Peru cu Gelu Oltean şi concubina lui

Martorul ** precizează că i-a cunoscut pe Y.A.V.şi G.O. la o petrecere organizată la clinica ** şi a aflat că aici se organizează ceremonii cu ayahuasca, ulterior participând la 3 retreturi pentru care a donat de fiecare dată suma de 550 de euro. În septembrie 2019 s-a întâlnit în Peru cu cei doi inculpaţi, iar din luna octombrie 2019 a devenit colaborator voluntar în cadrul clinicii, iar la ultimul eveniment a încasat banii de la unii participanţi, suma de 550 de euro sau 2600 de lei."



"Organizatoarea ceremoniilor spirituale Y.A.V.împreună cu prietenul său G.O. au deţinut droguri de risc şi de mare risc pe care le-au pus la dispoziţie spre consum participanţilor şi le-au consumat în cadrul unor ritualuri spirituale împreună cu aceştia.

Activitatea desfăşurată de Y.A.V.de a organiza o ceremonie cu caracter spiritual cu scopul real al consumului de droguri de mare risc a fost susţinută şi de inculpatul G.O., cei doi au deţinut şi au desfăşurat operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept şi au pus la dispoziţia consumatorilor droguri, cei doi facilitând consumul de droguri participanţilor care au fost racolaţi în acest scop şi au plătit taxe de participare la eveniment sub forma deghizată a unor donaţii”, se mai arată în acelaşi document.