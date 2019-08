“Cazul din Caracal a fost punctul de pornire, însă am atras atenţia consiliului de miniştri adunării parlamentare şi comisarul european pentru Drepturile Omului, am atras atenţia şi asupra autor probleme care afectează femeile şi fetele în România, inclusiv amânările de scoate un sistem de monitorizare din partea MAI. În cazul din Caracal le-am atras atenţia şi am solicitat, de fapt, să se desemneze de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei un raportor special care să investigheze încălcarea articolului 2 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi anume dreptul la viaţă”, a declarat Simona Voicescu, preşedintele Asociaţiei Necuvinte, pentru MEDIAFAX.

Aceasta vorbeşte şi despre cazuri de trafic de persoane în care fete erau ţinte captive luni de zile.

“Ne-au sunat, au fost nişte cazuri de fete care erau ţinute ziua pe Centura Bucureştiului şi noaptea pe Şoseaua Ştefan cel Mare. A mai fost o minoră care a fost răpită şi traficată în Călăraşi, timp de trei luni de zile. Poliţia din Călăraşi nu a făcut aproape nimic, adică poliţia din secţie, în momentul în care a ajuns la structurile specializate demersurile au mers foarte repede şi de la ei”.

“Sunt multe, sunt foarte multe astfel de situaţii, gândiţi-vă că România e pe primul loc la traficul de carne vie. Sunt 7000 de copii dispăruţi la acest moment în România, 7000 de copii şi dacă vă uitaţi pe pagina Poliţiei Române sunt 18 (...) Sunt nişte semne mari de întrebare”, spune Simona Voicescu.

Detaliile legate de tânăra ajunsă în reţeaua de prostituţie, din Călăraşi, sunt şocante. Fata a fost convinsă să plece cu un băiat, după metoda "lover boy", iar mai apoi a ajuns într-un bloc din Călăraşi în care toate apartamentele erau folosite pentru trafic de persoane.

“Este plin de fete, mi-a povestit că era şi o fată însărcinată acolo, că a fost o fată căreia i s-a taiat mâna, a venit ambulanţa, a venit şi poliţia şi poliţia a plecat pentru ca ea a refuzat să depună plângere. Nu era cazul să fie acordul ei aici, vorbim de o vătămare”.

Iar problema cea mai mare ar fi tocmai la nivelul de secţii locale de Poliţie. “Este dezastru! Nivelul de pregătire a acestor poliţişti este sub orice critică şi sunt două aspecte aici: primul, lipsa de pregătire şi doi teama de intervenţie”.

În mare parte, victimele traficului de persoane ajung peste hotare. La Asociaţia "Fără Cuvinte" au ajuns şi cazuri din Italia.

"Cum sunt scoşi aceşti copii din ţară? Pentru ca avem o Poliţie de Frontieră. Pe unde trec aceşti oameni astfel încât să iasă din ţară? Este clar că, din punctul nostru de vedere, că instituţiile statului înţeleg şi ştiu că există acest fenomen, dar închid ochii, ceea ce mie mi se pare mult mai criminal decât dacă ai încerca să iei măsuri şi nu ai reuşi. Mi se pare mult mai criminal sa închizi ochii şi să te prefaci că nu există problema”.

Şi tocmai de aceea nu este exclus ca Alexandra să fi ajuns victimă unei astfel de reţele, dacă nu ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă.

“Fata aceasta din Caracal urma să fie scoasă din ţară, adică metoda e de a le scoate din ţară. Ce mai ştim noi e ca odată scoase din ţară foarte greu mai sunt recuperate şi sunt recuperate doar cu ajutorul clienţilor cărora li se face milă de ele şi le duc la reprezentantele diplomatice ale României, au fost foarte multe cazuri, dar multe dintre ele nu sunt găsite, chiar nu sunt găsite şi multe ajung sa se sinucidă, este o realitate extrem de dramatică”.

“Ne-a povestit un poliţist la un moment dat, care se ducea la aeroport şi ridica persoanele care au fost traficate, femei traficate din România care erau trimise înapoi de către reprezentanţele diplomatice, că nu mai ştiau femeile astea nici cum le cheamă. Nu mai ştiau în ce ţări au fost. Au fost pur şi simplu abuzate continuu”.

Aceasta dă exemplu cazului "Irina", o fată ţinută cu forţa timp de 3 luni. “Irina, că aşa am decis să-i spunem, urma să fie traficată şi ne-a confirmat şi ea, a fost dusa la “prezentare” cum ar veni, adică a fost scoasă, îmbrăcată, machiată, coafată, încât sa o vadă nişte băieţi şi s-a făcut o licitaţie, cumva. Adică cineva a oferit 5.000 de euro pe ea. Asta s-a întâmplat în Călăraşi (...) “Irina” a stat trei luni în condiţiile astea. Cred că toată lumea şi-ar găsi un mecanism de apărare (...) mi-a zis că o drogau ca să fie fericita să nu se simtă clienţii supăraţi, că trebuie să fie fericită”

“Într-o zi au scos-o la prezentare, exact cum mai făcuseră şi în alte daţi şi a fost un incident, s-au luat la bătaie doi băieţi de acolo şi a zis că ea a început să fugă pe stradă şi venea un echipaj de Poliţie”

“Noi suntem convinşi ca ei ştiau ce se întâmpla acolo, dar nu mai contează, contează că a reuşit să scape fata. Echipajul de Poliţie a întrebat-o ce face, unde fuge, ea le-a spus ca e urmărită de nişte băieţi şi ei i-au spus ok, în spatele nostru, pe stânga, dreapta nu mai ştiu, este Poliţia. Ne uitam în oglindă până intri în Poliţie. A intrat, a depus sesizare, poliţista de caz la acel moment i-a chemat mama pentru că, fiind minoră, aşa este obligatoriu, dar nu înainte de a o lua peste picior şi a-i spune ca ea nu o crede şi ca poveşti asemănătoare a mai auzit (...)” Irina” aşa ne-a spus, că a fost luată peste picior, după care plângerea ei a dispărut în sistem”.

“Până când să ajunga ea la noi şi să încercăm noi să o găsim cu plângerea respectivă, cu sesizarea ei nu s-a întamplat nimic. Noi am început să facem presiuni, sesizarea a fost luată de Serviciul de Investigaţii Criminale din Călăraşi şi de la ei a ajuns dosarul la DIICOT”, a povestit, pentru MEDIAFAX, reprezentanta asociaţiei.