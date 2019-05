Maşina deputatului PNL Florin Roman, parcată în faţa casei din Alba Iulia, a fost vandalizată în noaptea de miercuri spre joi. Parlamentarul a descoperit dimineaţa că maşina are un cauciuc tăiat. De asemenea, în parbriz avea un pliant electoral PSD, motiv pentru care parlamentarul a postat poze pe pagina sa de Facebook, alături de întrebările: „Să fie o simplă coincidenţă? Am găsit pliantul PSD la ştergător şi cauciucul tăiat?”.

„Nu am văzut pe nimeni. Azi dimineaţă, aveam maşina parcată în faţa casei, pliantul în parbriz. Când am pornit, mi-am dat seama că nu pot mişca volanul, m-am uitat, roata era pe jantă, iar cauciucul era înţepat. Nu pot acuza pe nimeni, nu am cameră de vederi acasă, dar pe stradă erau parcate cam 30 de maşini şi numai a mea era pe jantă. Mama, care e vecină cu mine, a primit pliantul în poştă, la mine era sub ştergătorul de parbriz”, a declarat deputatul Florin Roman, pentru Mediafax.

Parlamentarul a precizat că nu a făcut plângere la poliţie, deoarece este într-o perioadă foarte aglomerată şi trebuie să fie prezent, joi, în mai multe localităţi, însă bănuieşte că roata a fost tăiată de „vreun copil teribilist”.

„Nu pot să acuz pe nimeni, eu doar am întrebat cum, din atâtea maşini parcate pe stradă, doar maşina mea are probleme. Eu aseară m-am întors de la Sibiu, iar maşina nu avea nimic, nu am avut nicio problemă pe drum”, a mai declarat deputatul.

El a primit confirmarea că roata a fost tăiată, ulterior, la atelierul auto unde a dus maşina pentru schimbarea cauciucului.