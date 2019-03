Ministrul Justiţiei a anunţat că toate instanţele vor fi dotate cu cabine pentru videoconferinţe care permit audierea deţinuţilor de la distanţă. În acest fel vor fi economisite sume importante de bani reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu deplasarea deţinuţilor între penitenciare şi instanţe.

Licitaţia pentru achiziţionarea cabinelor de videconferinţă a fost lansată deja pe portalul electronic de licitaţii.

„Anul trecut, în 2018, din cei aproximativ 20.000 de deţinuţi, 15.800 au fost transferaţi, deplasaţi de la penitenciarul din care erau deţinuţi la instanţa la care aveau afaceri judiciare. Au fost aduşi de la Constanţa la Focşani sau de la Focşani la Constanţa, asta înseamnă cheltuială foarte mare cu benzină sau motorină, înseamnă gardienii care îi însoţesc, înseamnă timp, cheltuială de resursă umană pentru o mobilitate nejustificată. Avem pe SEAP, am declanşat procedura de a achiziţiona cabine pentru videoconferinţă pentru fiecare instanţă de judecată. Dacă are o problemă şi ar trebui să fie audiat la Galaţi, să nu-l mai deplasezi de la Focşani la Galaţi, are cabină de videoconferinţă, beneficiază de asistenţă, judecătorul audiază”, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, într-o conferinţă de presă la Focşani.

De asemenea, ministrul Justiţiei a anunţat şi că statul va cumpăra autovehicule noi pentru toate instanţele ţării.

Tudorel Toader a spus că în perioada următoare vor fi achiziţionate peste 200 de maşini, câte una pentru fiecare instanţă, iar autovehiculele vechi vor fi casate sau cedate

altor instituţii.

„241 de vehicule dotate corespunzător (vor fi achiziţionate – n.r.). Transmitem câte unul la fiecare instanţă din România. Licitaţia a fost adjudecată, preţul de achiziţie a fost substanţial diminuat faţă de ce estimam. Sunt instanţe care nu au nici un vehicul în dotare, sunt instanţe care au vehicule din 2000 şi nu mai asigură siguranţa transportului. Vom vedea în tot parcul auto ce autovehicule trebuie casate, ce vehicule pot fi preluate alte instituţii în baza unei hotărâri de Guvern”, a precizat Tudorel Toader.

Ministrul Tudorel Toader s-a aflat luni în judeţul Vrancea, unde a vizitat Tribunalul şi a anunţat o serie de investiţii care vor fi realizate în zonă.