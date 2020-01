„Pentru un viitor prosper, modern, competitiv şi neutru din punct de vedere influenţelor climatice, toate autoturismele noi introduse pe piaţa UE trebuie să aibă emisii zero începând cu anul 2040 pentru a îndeplini obiectivele privind atingerea neutralităţii climatice în 2050 şi solicită un cadru politic coerent şi proiecte de tranziţie care să sprijine acest lucru”, relevă proiectul.



Votul decisiv va avea loc miercuri pe acest proiect, la o zi după ce Ursula Gertrud von der Leyen, preşedintele CE, a prezentat planul de un trilion de euro pentru „electrizarea” Europei în materie de mobilitate.



„Viitoarea strategie pentru mobilitate durabilă şi inteligentă prevede ca toate modurile de transport (rutier, feroviar, aviaţie şi transport pe apă) vor trebui să contribuie la decarbonizarea sectorului transporturilor, în conformitate cu obiectivul de atingere a unei economii neutre din punct de vedere climatic, afirmând în acelaşi timp că aceasta va fi atât o provocare cât şi o oportunitate”, prevede proiectul de rezoluţie din Parlamentului European.

Schimbări majore şi în Capitală: Taxa OXIGEN

Taxa Oxigen din Capitală devine obligatorie pentru maşinile poluante care circulă în oraş de la începutul acestui an. Sancţiunile vor fi aplicate însă din martie. Cele două luni de graţie sunt pentru informarea publică.



Vinieta Oxigen va putea fi cumpărată online de pe site-ul www.roviniete.ro.



Tariful de acces şi circulaţie în Capitală se achită în avans, având valabilitate de o zi, o lună, şase luni sau un an.



Preţuri



Maşini non-Euro: taxa pe un an este de 1.900 lei, cea pe şase luni 1.100 lei, cea pe o lună 300 de lei, cea pe o zi 15 lei.



Maşini Euro 1: taxa pentru o zi 15 lei, cea pe o lună 250 lei, cea pe şase luni 1.000 lei şi cea pe un an 1.700 lei.



Maşini Euro 2: taxa pentru o zi este tot de 15 lei, dar cea pentru o luna este de 200 de lei, cea pentru 6 luni de 900 de lei si cea pentru 1 an este de 1.500 de lei. Soferii masinilor Euro 3 vor achita 5 lei pentru o zi, 100 de lei pentru o luna, 450 de lei pentru 6 luni si 700 de lei pentru un an, in timp ce soferii masinilor Euro 4 vor fi taxati cu 5 lei pentru o zi, 80 de lei pentru o luna, 350 de lei pentru 6 luni si 500 de lei pentru un an.



Achitarea vinietei se poate face şi cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii.



Perioada de valabilitate începe de la ora 00.00 a zilei solicitate şi expiră la ora 00.00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost plătită vinieta.



Conducătorii auto care circulă fără vinietă vor plăti amenzi situate între 1.500 - 2.000 lei.

foto: Mediafax Foto / Adriana Neagoe