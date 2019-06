„Acest caz a fost mediatizat mult. (...) Acum am diploma de medicină generală şi am făcut cursuri în chirurgia cosmetică, estetică. Acesta a fost problema, nu am făcut chirurgia plastică şi reparatorie, ci un curs din chirurgia estetică: botox, filling. Nu am făcut rezidenţiat. (...) Chirurgia cosmetică te învaţă cosmetică. (...) Am făcut practică în sala de operaţie. Chirurgia plastică nu e aceeaşi cu chirurgia estetică. La rezidenţiat înveţi specialitate, lucrezi în spital. Înteleg”, a declarat Matteo Politi, la Antena3.

Matteo Politi a mai spus că atunci când a venit în România, a discutat cu o persoană care i-a precizat că este avocat şi i-a spus că toate cursurile sale sunt suficiente pentru a putea profesa ca medic în ţara noastră.

„Când am venit în România în 2018, am cunoscut un avocat cu care am făcut procură şi contract. I-am dat toate documentele, diploma de medicină generală şi cursurile în cosmetică. Ea mi-a spus că în România cursul este la fel cu chirurgia plastică. (...) Mi-a dat număr de protocol recunoscut aici. Eu nu înţeleg limba română şi am crezut. Apoi am plătit chitanţa pentru Colegiul Medicilor. (...) Am întrebat această persoană: Este sigur, cursurile mele sunt echivalente în România? Ea mi-a spus că da”, a mai spus Politi.

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv dispuse de judecători în cazul falsului chirug italian, Matteo Politi, cu măsura controlui judiciar, hotărârea nefiind contestată de procurori, astfel că acesta a fost pus în libertate. Falsul chirurg italian se afla în arest preventiv din 7 februarie 2019.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 îl acuză pe Matteo Politi de înşelăciune în formă continuată şi simplă şi de exercitarea fără drept a profesiei. În privinţa infracţiunii de înşelăciune, italianul e acuzat că a păgubit două persoane, spunându-le că este proprietarul unei clinici private şi că le poate închiria un spaţiu în cadrul unităţii. Acesta i-a păgubit pe cei doi reclamanţi de o sumă de bani achitată ca garanţie pentru închirierea spaţiului.

La începutul lunii februarie, Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din Bucureşti, deşi avea doar opt clase, a fost prins de poliţiştii de frontieră de la Curtici, judeţul Arad, în timp ce încerca să fugă din ţară.

