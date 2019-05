Medicul Valentin Boldea din Galaţi a declarat, pentru Mediafax, că declaraţia lui Rădulescu „este reacţia furibundă a unui muribund”.

„Este un om supărat. El este medic şi este furios. Este reacţia furibundă a unui muribund din punct de vedere intelectual şi politic. În rest este can can, nu poţi să iei ce ai dat. Nu este normal să

alunge pe cineva din ţară, este opţiunea fiecăruia. Până acum, medicii nu au fost daţi afară din ţară, dar fiecare are dreptul să-şi aleagă propriul drum profesional şi personal. Să nu mai zicem că toate

creşterile de care vorbeşte nu sunt aşa spectaculoase. Au primit doar medicii din spitale, medicii de familie sunt mult în urmă”, a spus medicul Valentin Boldea.

La rândul său, medicul Vasi Rădulescu este de părere că majorarea salariilor medicilor a fost un act de normalitate.

„Era nevoie de aşa ceva, iar cel mai mult au simţit asta medicii rezidenţi. Eu îmi aduc aminte că am început rezidenţiatul cu 770 de lei salariu lunar. O ruşine. Acum, să ieşi, în calitate de politician, dar şi ca absolvent de medicină, spunând că medicii ar trebui să dea salariile înapoi sau să plece din ţară doar pentru că partidul tău a picat în jos la alegeri şi ţara dă un semnal puternic că nu-ţi mai doreşte formaţiunea e o neruşinare fără margini. E, pe undeva, o recunoaştere că ai mărit salariile în scop pur electoral, să-ţi asiguri bazin de votanţi. E o constrângere. Dar nu mă mai miră nimic din ce vine de la astfel de specimene”, a declarat pentru Mediafax medicul Vasi Rădulescu.

Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, a spus, pentru Mediafax, că dacă ar fi invitată să aibă un dialog imaginar cu Cătălin Rădulescu, l-ar întreba dacă ieşirea sa publică reprezintă punctul de vedere al partidului pe care îl reprezintă.

„Apropos de anii '50, se pare că a început cu totul neinspirat pentru partidul de guvernământ...vânătoarea de vrajitoare. Adică sunt acuzaţi de eşecul electoral nu conducătorii partidului, ci alegătorii.. medicii..profesorii..pensionarii. Cu totul ilogică acuzaţia. Dacă analizăm la nivel simplist, 55.000 de medici nu pot schimba scorul alegerilor! Dacă am fi votat cu toţii împotriva partidului său (şi asta nu e deloc adevărat, căci foarte mulţi medici au votat PSD), noi medicii suntem doar 0.3% din totalul electoratului!”, a declarat pentru Mediafax medicul primar dr. Livia Davidescu.

În ce priveşte ideea de a returna banii daţi medicilor, în opinia medicului Davidescu ar trebui să existe o bază legală: „Îi rugăm să ia o iniţiativa legislativă care să legifereze ideea... poate aşa îşi dă seama pe ce planetă trăieşte! Cât e de constituţional ceea ce cere nu cred că intră în discuţie! E o aberaţie care izvorăşte din frustrarea de a nu fi el însuşi, vreodată, decât un purtător de diplomă, nu un medic!”.

La rândul său, o profesoară din Ploieşti a declarat pentru Mediafax că cel mai bine ar fi Rădulescu să facă altceva în afară de politică.

„Să mă duc la fructe? Domnul Rădulescu ştie cât munceşte un profesor? Nu 4, 5 sau 6 ore cât intrăm în clasă, ci 8, 10 ore pe zi pentru că noi trebuie să pregătim lecţiile şi în plus avem multe alte activităţi extracuriculare. Îmi pare rău să vă spun, dar mulţi nu înţeleg că fără educaţie o societate nu poate exista. Profesorul este omul care formează aptitudini şi competenţe pentru întreaga viaţă. Noi suntem cei care punem temelia profesiei, dar din păcate mulţi nu înţeleg acest lucru. Cel mai bine ar fi ca domnul Rădulescu să facă altceva în afară de politică. Oricum nu avem salariile din Occident, ci ne asigurăm doar supravieţuirea", a declarat profesoara.

Preşedintele Cooperativei Agricole Someş-Arieş judeţul Cluj, fermierul Dan Ţandea, a spus că declaraţiile deputatului Rădulescu sunt ale „unui om disperat şi dezechilibrat”.

„Legat de faptul că fermierii vor da înapoi subvenţiile nu este nimic adevărat, subvenţiile nu le-a dat nici PSD, nici PNL sau USR, ci sunt subvenţii europene pe care le primesc toţi fermierii europeni. Actuala Politică Agricolă Comună (PAC) mai durează până în 2020, ce va fi după 2021 vom vedea”, a spus Ţandea.

Reacţiile vin după ce deputatul PSD Cătălin Rădulescu a spus că medicii ar trebui să dea salariile înapoi, iar profesorii să plece la cules de fructe peste hotare, pentru că au votat contra PSD.

„Eu îi rog pe medicii care au primit de 4 ori salariul să îl dea înapoi sau să plece din ţară cum plecau până acum din cauza salariului, profesorii să meargă să muncească la fructe pentru că înseamnă că nu au fost mulţumiţi de măririle salariale, pensionarii la fel, să voteze USR şi pe cei care au votat care au ieşit acum, fermierii să dea înapoi subvenţia la USR pentru că oricum o să li se ia înapoi şi hai să vedem cum o să trăiască cu aceste partide. Dacă o să le placă ce măsuri vor propune USR şi PNL să stea cu ei nu este nici un fel de problemă", a declarat, luni, Cătălin Rădulescu, înainte de şedinţa PSD convocată ca urmare a condamnării la închisoare a liderului PSD Liviu Dragnea.