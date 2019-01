“Vă rugăm să informaţi medicii rezidenţi care efectuează gărzi în secţia dumneavoastră că spitalul va asigura masa doar pentru medicii specialişti sau primari. Medicii rezidenţi care doresc să mănânce la bucătăria spitalului o pot face contracost”, a fost anunţul făcut de conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova şi postat pe Facebook.

Anunţul a generat numeroase mesaje vehemente faţă de această măsură.

“Adică trebuie sa plătească exact cei ce ar trebui să beneficieze de o masă gratuită în primul rând”, scrie un internaut.

O femeie scrie şi ea: “Bravo fraţilor! După ce că nu le plătiţi gărzile, nici mâncare nu le daţi”.



“Oare aşa e în toată ţara? E interesant de aflat”, se întreabă o altă femeie.

Reacţia spitalului

În unitatea sanitară sunt aproximativ 100 de medici rezidenţi, a declarat, miercuri, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova, Eugen Georgescu, corespondentului Mediafax.

Măsura ca rezidenţii să plătească mâncarea de la cantina spitalului a fost luată de la 1 ianuarie, precizează Georgescu.

Surse din cadrul spitalului au declarat, pentru Mediafax, că firma care asigură hrana în Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, serviciul fiind externalizat, nu a mai vrut să asigure gratuit mâncarea rezidenţilor invocând costurile prea mari.

Unitatea medicală nu a asigurat niciodată în mod gratuit masa medicilor rezidenţi în timpul gărzii, hrana fiind dată de furnizorul de servicii care a suportat contravaloarea, potrivit unui comunicat de presă.

“Începând cu data de 01.01.2019, medicii rezidenţi au fost informaţi că pot servi masa în continuare, dar contracost, contravaloarea fiind de 10 lei/zi, conform legislaţiei în vigoare. Deci, spitalul nostru nu a schimbat nicio regulă în ceea ce priveşte asigurarea meselor medicilor rezidenţi”, se arată în documentul citat.

Ministrul Sănătăţii: 10 lei de două ori pe lună nu e mult

Medicii rezidenţi nu au masa asigurată, anunţă ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că salariul acestora este încadrat între 2.500 şi 6.000 de lei, iar achitarea contravalorii de 10 lei de două ori pe lună nu reprezintă un efort financiar mare.

“Medicii rezidenţi nu beneficiază de norma de hrană, de acea mâncare în gardă. Firma de catering - care asigura gratuit pentru că aşa dorea - la un moment dat a spus: Sunt mai mulţi medici rezidenţi, nu mai dorim să le asigurăm norma. Şi atunci spitalul a spus: Dacă doriţi să luaţi masa, o puteţi face contra sumei de zece lei. A fost doar o chestiune de Craiova. Un medic rezident are începând de la 2.500 de lei în primul an, până la 6.000 în ultimul an. Deci, zece lei de două ori pe lună nu cred că ar fi foarte mult”, a spus ministrul Sănătăţii la RealitateaTV.

Foto: Hepta