Mircea Beuran a fost audiat în calitate de martor în dosarul deschis de Poliţia Capitalei în cazul femeii de 66 de ani care a luat foc pe masa de operaţie. El a stat la Poliţia Capitalei aproximativ trei ore şi a venit însoţit de un avocat.

La ieşirea de la audieri, medicul a fost întrebat de jurnalişti cine este este responsabil de incendiul de la Floreasca, iar Beuran a răspuns: „Se fac analize, tot felul de anchete. Aşteptaţi să se obţină un rezulat final. Nu am cum să am o opinie atâta timp cât eu nu am fost acolo. Sunt filmări”.

Totodată, sursa citată a explicat că „substanţa dezinfectantă am lămurit-o, că furazolidonul are în compoziţia lui elementul care aduce alergia”. Precizarea a fost făcută în contextul în care ministrul Sănătăţii a precizat, recent, că femeia nu era alergică la iod, motiv pentru care nu se justifică folosirea unui alt dezifectant.

„Sunt lucruri care nu sunt adevărate în ceea ce mă priveşte”, le-a mai spus Mircea Beuran jurnaliştilor.

Medicul Mircea Beuran a ajuns, vineri dimineaţa, înainte de ora 10.00, la sediul Poliţiei Capitalei. El a fost audiat până în jurul orei 13.00, în cazul femeii de 66 de ani care ars pe masa de operaţie de la Spitalul Floreasca, în cadrul dosarului penal deschis de organele judiciare.

În acelaşi dosar, în cursul acestei săptămâni au fost audiaţi mai mulţi membri ai echipei operatorii, între care două asistente, doi medici rezidenţi şi un medic specialist.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări penale în cazul celui de-al doilea pacient care ar fi fost ars în sala de operaţie de la Spitalul Floreasca, conform unui comunicat al instituţiei. Magistraţii de la această unitate de parchet fac cercetări şi în cazul femeii de 66 de ani care a ars pe masa de operaţie şi apoi a murit.

În plus, şi Ministerul Sănătăţii verifică dacă un al doilea pacient a ars în blocul operator de la Floreasca şi circumstanţele în care a avut loc incidentul.