„Doresc să-mi exprim regretul şi să cer scuze tuturor românilor din Diaspora care nu au putut să-şi exercite dreptul de vot sau care au fost obligaţi să stea la coadă ore întregi pentru a putea vota. În pofida măsurilor luate de Ministerul Afacerilor Externe privind creşterea numărului secţiilor de votare din străinătate, care au ajuns la 441, procesul de votare în mai multe state, în special în Europa, nu s-a desfăşurat în condiţii bune sau satisfăcătoare. În consecinţă, am dispus o anchetă în ţările în care s-au semnalat situaţii regretabile, pentru a stabili cauzele şi măsurile necesare pentru a evita repetarea unor asemenea evenimente”, a transmis Teodor Meleşcanu, printr-un comunicat de presă remis, luni, Mediafax.

Ministrul a adăugat că a solicitat elaborarea în regim de urgenţă a unei analize la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, „pentru identificarea de soluţii concrete şi propuneri de modificări legislative care să contribuie la dezvoltarea unui sistem de votare adaptat nevoilor Diasporei”.

Reacţia lui Teodor Meleşcanu vine după ce, duminică, la mai multe secţii de votare din străinătate, precum cele din Roma, Londra, Dublin, Roma sau Offenbach s-au format cozi, sute de români aşteptând să-şi exercite dreptul la vot. Cozi s-au format şi în faţa secţiilor de votare din Bruxelles, Roma, Verona, Offenbach, Dublin, Londra, Antwerp, Amsterdam, Lille, Berlin şi Regensburg, românii declarându-se nemulţumiţi, pe reţelele de socializare, că aşteaptă ore bune la coadă din cauza organizării slabe a autorităţilor române.

Totodată, MAE a solicitat în scris Biroului Electoral Central prelungirea programului de vot, după ora 21.00, pentru ca cetăţenii români din Diaspora să apuce să voteze, însă BEC a respins solicitarea.

Şi Biroul Electoral pentru Secţiile de Vot din Străinătate (BESVS) a cerut, duminică, BEC central prelungirea programului de votare,după ce au primit mai multe solicitări în acest sens.

Româncă din Diaspora, după 11 ore de stat la coadă la vot: Care ţară îmi e mai ţară?

Unul dintre miile de români care a stat duminică la rând în Diaspora ca să voteze face o comparaţie cu votul la alegerile locale din Germania, unde totul a durat doar 5 minute. „Cu gândul ăsta am mers în tren pe drumul spre...acasă", susţine cea care nu a reuşit să voteze după 11 ore de aşteptare.

„La final am plâns. De ce? Pentru că de dimineaţă am votat pentru alegerile locale la nemţi în 5 minute. Buletinele au venit acasă, cei din secţie au glumit cu câinele, ne-au urat o duminică frumoasă la plecare. Totul în 5 minute. Şi am plecat spre alegerile pentru ţara mea natală. Care m-a primit cu umilinţă, cu dispreţ, cu durere de călcâi după 11 ore de stat în picioare şi cu o uşă trântită în nas. Care ţară îmi e mai ţară? Cea natală sau cea care m-a adoptat? Cu gândul ăsta am mers în tren pe drumul spre...ACASĂ..", este mărturia unei românce, care a stat 11 ore în faţa consultatului din Stuttgart pentru a-şi exercita dreptul de vot în cadrul alegerilor europarlamentare şi a referendumului.

Nu a vrut să şi dea numele, spunând că mesajul ei este al celor 2.500 de români cu care a aşteptat o zi întreagă în faţa consulatului. Chiar dacă orele treceau a sperat până seara că va putea intra în secţia de votare. Iar când ora a arătat 21.00 a sperat ca programul de vot să se prelungească.

Mii de români din Diaspora nu au reuşit să voteze duminică în mai multe ţări, printre care Italia, Marea Britanie, Germania.

După scenariul din 2014, cozile s-au format încă de la prânz, iar seara, l-a închiderea urnelor, mii de oameni au rămas în faţa porţilor consulatelor.

La cererea unor partide, duminică s-a pus în discuţie inclusiv prelungirea programului de vot, dar în cele din urmă BEC a respins varianta.

Pus în faţa situaţiei, ministrul de Externe Teodor Meleşcanu a declarat că şi el a stat la coadă la New York şi a aşteptat 55 de minute să voteze şi niciuna dintre persoanele care era înainte lui la vot nu s-a simţit umilită. Referitor la o posibilă demisiei, Ministrul de Externe a precizat că nu are ce să îşi reproşeze.

Foto: Hepta