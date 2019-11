„Oraşul care îşi vrea oamenii care au plecat înapoi” este textul care însoţeşte fotografia cu mesajul „Ne e dor de voi”, publicat pe o pagină de Facebook a comunităţii din Reşiţa. Mesajul a apărut pe funicularul care traversează centrul oraşului.

„M-am inspirat dintr-o chestiune care a apărut acum câteva luni, o chestiune privată între cineva de la Cluj şi cineva de la Londra. Avem un funicular foarte frumos, care traversează practic centrul oraşului, de pe două coline, de pe o colină pe cealaltă, chiar prin centru şi pe care vrem să-l modernizăm, să-i facem o reconversie, să-l punem în valoare turistică. Atunci am zis «hai să profităm de faptul că există această construcţie şi să punem mesajul exact pe el». Să ştiţi că a fost o idee foarte bună, în sensul că noi cred că avem undeva la 12.000 de reşiţeni plecaţi în ultimii 10-15 ani din oraş. Ei ţin legătura cu noi, în special cu primăria, de când sunt eu la primărie, din 2016, comunicăm destul de bine. Noi am mai organizat şi câteva evenimente pentru diaspora, pentru că eu sunt implicat şi în Asociaţia Repatriot, cu Start-up Diapora şi atunci noi avem o legătură cu diaspora foarte bună şi am considerat că e un moment prielnic, mâine e Ziua Naţională a României şi să le transmitem un mesaj în acest moment, în preajma Zilei Naţionale. «Ne e dor de voi» este mesajul. În fiecare zi sunt cu gândul la ei şi vă spun, fără ipocrizie, fiecare zi sunt cu gândul la ei, pentru că eu sunt reşiţean prin adopţie, eu sunt născut la Lugoj, dar trăiesc aici din 1986 şi am văzut practic oraşul în glorie, l-am văzut cum s-a prăbuşit şi încerc să-l reactivez, să-l repun pe roate", a declarat, pentru Mediafax, Ioan Popa, primarul oraşului Reşiţa.

Mesajul „Mi-e dor de tine”, dedicat românilor aflaţi departe de casă şi amplasat la Londra, a primit răspuns şi la Cluj-Napoca: „Şi mie”. Instalaţiile luminoase au fost amplasate de organizatorii Festivalului „Lights ON” România.

„Am amplasat la începutul lunii noiembrie în zona Canary Wharf din Londra instalaţia luminoasă «Mi-e dor de tine» parte a campaniei Lights On Romania a unui dialog imaginat de noi între românii de acasă şi cei din diaspora. La Cluj-Napoca, pe Podul Elisabeta, a fost aprinsă, miercuri seara, o altă instalaţie cu mesajul «Şi mie». Instalaţiile vor rămâne aprinse până în 26 ianuarie 2020. (...) «Mi-e dor de tine» e, poate, cea mai specială declaraţie pe care o puteam face celor aflaţi departe de casă. Demersul nostru este unul minor, de reamintire a faptului că nimeni nu a fost uitat”, a spus Andi Daiszler, fondatorul Festivalului „Lights ON” România.

Foto: Facebook