Preşedintele Tribunalului Timiş, Adriana Stoicescu, a postat, duminică, pe pagina sa de Facebook, un mesaj dur la adresa clasei politice, după ce, timp de 30 de ani, „nimeni nu a făcut rabat de la a se folosi de justiţie pentru a-şi asigura electoratul de <bunele> sale intenţii”.

„De la lupta cu greaua moştenire a comunismului, trecând pe la implementarea democraţiei româneşti de tip struţo-cămilă, culminând cu lupta anticorupţie, toate partidele au visat să deţină controlul judecătorilor. Nu pentru că îşi doreau cu adevărat o justiţie independentă şi nici pentru că le păsa, ci pentru că, la un moment dat, şi-au dat seama că aşa ar putea scăpa elegant de adversarii politici”, scrie judecătorul timişean.

Adriana Stoicescu spune că s-au aruncat în derizoriu regulile, s-au sacrificat legi în favoarea drepturilor infractorilor, au fost ridiculizaţi oamenii legii, iar punctul culminant a fost „apatia care ne cuprinde deja când aflăm că a mai fost unul ucis”.

„Transformarea dosarului penal în armă electorală a fost cea mai cruntă palmă dată justiţiei, la care am achiesat tăcuţi. Sub oblăduirea marilor puteri, care nu au înţeles sau nu au vrut să înţeleagă ce se întâmplă, am contribuit la batjocorirea ideii de dreptate. Aruncarea în derizoriu a regulilor, sacrificarea legii în favoarea drepturilor infractorilor, permanenta ridiculizare a oamenilor legii, culminând cu apatia care ne cuprinde deja când aflăm că a mai fost unul ucis, vor ”dinamita” în curând ultima urmă de respect faţă de justiţie. Niciun pact pe care îl încheiaţi, preocupaţi şi îngrijoraţi pentru independenţa noastră, dar atât de zâmbitori, nu va reuşi să şteargă urmele abuzurilor comise în numele unei pseudo dreptăţi. Niciun pact nu va spăla ruşinea dosarelor încropite cu pistolul la cingătoare şi cătuşele atârnate la geam, de supărare că o nevastă oacheşă nu a cedat avansurilor amoroase. Niciun pact nu va alunga impresia de ţară bananieră în care orice este posibil, în numele unei cruciade împotriva fărădelegii altora, nicicând a noastră sau a celor din barca noastră. Nicio strângere de mână între aliaţii de azi, adversarii de ieri, nu va anula condamnările judecătorilor pentru soluţii pronunţate, care nu au fost pe placul unor vremelnice căpetenii şi nici nu va face uitat plânsul tăcut al unui judecător european, umilit şi transformat în ţintă de foştii săi studenţi”, a mai scris judecătorul Adriana Stoicescu.

Potrivit magistratului, după 30 de ani de democraţie, „minciuna, prostia cât cuprinde şi multa nesimţire” sunt singurele „valori”.

„Avem aproape 30 de ani de democraţie. Avem spitale mai curate? Avem autostrăzi? Avem o politică penală mai eficientă când e vorba de infracţiunile cu violenţă? Avem prejudicii recuperate? Nu. Avem în schimb minciună, prostie cât cuprinde şi multă nesimţire. Singurele <valori> ale celor 30 de ani. Aşa că, decât să vă prefaceţi că muriţi de dragul justiţiei independente, lăsaţi-ne să ne facem treaba. Lăsaţi-ne să răspundem când greşim. Lăsaţi-ne să spunem adevărul, chiar dacă nu vă sună bine”, spune magistratul.

Preşedintele Tribunalului Timiş cere să nu se mai facă „alba – neagra” cu legile, pentru „a vă asigura susţinerea instituţiilor de forţă”.

„Nu mai faceţi experimente, jucând alba neagra cu legile noastre, aşa cum vă convine, pentru a vă asigura susţinerea instituţiilor de forţă, cu riscul de a lovi, din nou, în judecători. Nu mai minţiţi şi nu vă mai minţiţi că am fost liberi. Că nu ne-a fost frică. Şi, mai ales, nu mai plângeţi de mila abuzatorilor şi nu îi mai susţineţi… mâine s-ar putea să fiţi voi înşivă victime. Şi abia atunci veţi înţelege de ce aveţi nevoie de judecători curajoşi. Fără judecători curajoşi şi responsabili nu veţi avea nici o societate sa reprezentaţi şi nici un popor să conduceţi. Dacă vreţi o Românie europeană, asiguraţi-vă că aveţi judecători liberi cu adevărat”, a mai scris magistratul.