Tânăra a scos în evidenţă părţile mai puţin pozitive ale României:

„Şi astăzi toată lumea o să isi posteze dragostea si mandria fata de tine, dulce Romanie.

Eu vreau sa iti spun ca fac parte din generatia care a suportat urmarile comunismului, mai ales in sistemul de invatamant care ne-a invatat cum se sta corect in banca si ca inainte sa bei apa trebuie sa ridici doua degetele,dar nu ne-a invatat cum sa gandim singuri si ca spiritul de turma nu e o solutie, si da, tot noi suntem generatia aia care ne-am revoltat si am devenit niste “nesimtiti”, fara respect doar pentru ca am inteles ca notele si absentele in rosu nu o sa ne faca oameni mai buni si de valoare, pe cand gandirea critica si simtul dezvoltarii s-ar putea sa ne urce putin mai sus pe scara sociala. Noi nu ne dorim nici bani si nici valoare, noi suntem generatia aceea care chiar daca ni s-au taiat aripile, ne-am cumparat niste scoci si ni le-am lipit singuri inapoi.

Romania, eu sunt copilul a doi parinti care nu au vrut sa plece si au ales sa munceasca de dimineata pana seara si nu le e usor pentru ca desi sunt “acasa” ne vedem atat de putin.

Romania, eu sunt fetita care si-a privit sora cum impacheteaza si pleaca departe. Si imi e atat de dor de ea...

Romania, eu sunt cea care si-a vazut cea mai buna prietena plecand.

Romanie, dulce Romanie, zilnic imi aud prietenii cum isi doresc sa plece de aici si majoritatea chiar o sa o faca, dar eu sunt prea incapatanata sa plec, asa ca o sa ma incapatanez sa raman aici si macar sa incerc sa schimb ceva, nu stiu daca voi reusi, dar măcar voi încerca.

Romania, cand ne facem si noi bine?”, a scris Mădălina Gligor pe Facebook.