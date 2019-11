Jurnalista Nadiona Ioana Dogioiu a postat pe Facebook o înregistrare cu Sorina, împreună cu descrierea:

„M-aţi întrebat ce mai face Sorina. Foarte bine! Dar are o mare temere şi o mare rugaminte”:

„Doamna şi domnul Mariana şi Vasile Şărămăt, Mulţumesc că m-aţi crescut până la 8 ani. Sunt bine în familia asta, ei mă iubesc, şi eu pe ei îi iubesc. Mă îngrijesc, îmi dau de mâncare, am haine, mă îmbrac frumos, profesoarele la şcoală sunt foarte drăguţe, şcoala e foarte bine, fac pian, fac înot, fac gimnastică, îi iubesc pe ei şi ei pe mine. Mă cheamă şi pe mine Săcărin şi vă rog să nu mai ziceţi prostii. Dacă nu mai ziceţi prostii, o să venim la voi în România, în vizită”, a spus Sorina.





Familia de asistenţi maternali din Baia de Aramă care a crescut-o pe fetiţă continuă în România lupta în instanţă pentru anularea adopţiei.

Cazul Sorinei a apărut în spatial public după ce a fost înegistrat momentul în care procurorul de caz a tâtât copila care nu ştia ce I se întâmplă, pentru a o duce la părinţii adoptivi.

Ulterior procurorul de caz a declarant că a recurs la acel gest din cuaza faptului că asistenţii maternali se opuneau illegal adopţiei:

„Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, declara, în luna iunie, procurorul Maria Piţurcă.

După proteste ale celor care s-au împotrivit plecării Sorinei alături de familia adptivă în SUA, Judecătoria din Slatina a decis că fetiţa poate părăsi ţara la finalul lunii iulie.

Familia Şărămăt, cei care au crescut-o pe Sorina până când a fost adoptată, s-a prezentat, în septembrie, la Tribunalul Bucureşti, pentru a cere anularea adopţiei şi suspendarea efectelor procedurii, subliniind că documentele pe care le vor prezenta instanţei vor fi admise şi fetiţa se va întoarce în ţară.

„Nici pe fetiţă nu o lasă să vorbească cu surioara ei, cu Andreea. Nu ştim nimic de fată. Doar pun câte o poză la o lună, două. Noi o aşteptăm acasă. Andreea a început şcoala astăzi, e foarte tristă. (...) Acele poze nu sunt reale. Nu e Sorina care era la noi”, a spus asistentul maternal.