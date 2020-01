„Haideţi să îl facem CUNOSCUT pe acest CFRist DEOSEBIT! ❤



Prieteni, faceţi cunoştinţă cu dl. Dan Tat. Este singurul conductor care m-a întrebat vreodată dacă totul este în regulă în timpul călătoriei cu trenul.



Nu doar o dată, ci din timp în timp intra în compartiment şi ne întreba dacă sunt probleme, daca este cald sau frig (probabil să modifice temperatura aerului condiţionat). Primul gând a fost că sunt probleme în compartimentul în care stăteam, dar când am ieşit pe culoar am observat că facea acelaşi lucru cu toţi călătorii. ❤



Când s-a întors, l-am oprit pentru o clipă şi nu am putut să nu-i spun faptul că este singurul conductor care m-a întreabat de sănătate în timpul călătoriei. Răspunsul lui a fost fabulos: "Mulţumesc, dar este ceva normal! Cum să nu am eu grijă de călătorii mei?!"



Acest om cu atât de mult bun simţ, modestie şi grijă faţă de călătorii săi merită toată aprecierea noastră!"



Via Bogdan Moşescu



Trebuie să ne mobilizăm ca să îl promovăm pe acest om, pentru că prea mult timp a fost promovată doar non-valoarea în România!”, scrie Alin Popoviciu pe Facebook.