„Le mulţumesc tuturor colegilor care m-au sunat să îmi spună că mă susţin în competiţia in care m-am inscris la Congres, respectiv cea pentru funcţia de secretar general al partidului. Congresul acesta nu trebuie sa fie despre functii. Congresul nostru trebuie sa fie despre un PSD care redevine partidul deschis tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei, un partid modern, competitiv, european, un partid nascut dintre oameni si total dedicat lor. Tocmai de aceea, fac un apel şi la contracandidaţii mei, ca indiferent cine va câştiga, să rămânem uniţi şi să ne sprijinim reciproc în viitoarele încercări electorale", a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

„Dacă voi câştiga aceasta competitie onoranta, îi voi invita pe colegi ca, de a doua zi dupa Congres, să lasam orice orgolii deoparte si împreuna, intr-o echipa PSD redutabila si performanta, ca intotdeauna, sa trecem la treaba pentru reconstrucţia partidului nostru. Partidul are nevoie de fiecare membru al sau, de fiecare militant, de simpatizantii sai, partidul are nevoie sa se reintoarca la oamenii care ne-au acordat atata incredere in 2016", mai scris Fifor.

Purtător de cuvânt al social democraţilor, Mihai Fifor şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de secretar general al PSD, a congresul de sâmbătă.