"De ce nu publică Guvernul Orban proiectul de buget? V-aţi întrebat asta? Când am plecat de la guvernare, am lăsat toate calculele făcute. Cât va creşte economia, ce venituri vor fi, care sunt cheltuielile curente. Tortul era lăsat pe masă. Nu trebuiau decât să îl împartă. Dar n-au făcut-o şi vă spun de ce. Pentru că s-ar vedea că nu va creşte punctul de pensie la 1.775 de lei, cum e în Legea actuală a pensiilor. O vor modifica. S-ar vedea, cum zicea Orban, că vor impozita tot ce e scutit acum, adică salariile IT-iştilor, ale cercetătorilor, pensiile sub 2.000 de lei etc. S-ar vedea, cum zicea Cîţu, că nu mai dau vouchere de vacanţă şi că dau afară 400.000 de salariaţi", a scris, vineri, pe Facebook, senatorul PSD Mihai Fifor.

Fifor susţine că proiectul de buget în această formă va fi publicat de Guvernul condus de liderul PNL Ludovic Orban după al doilea tur al alegerilor prezidenţiale "ca să nu-i pună piedică conducătorului suprem".

"S-ar vedea că nu majorează salariul minim, pentru că în programul lor scrie că majorările au fost exagerate. S-ar vedea că elimină plafonul prin care PSD a oprit creşterea facturilor la curent şi gaze naturale. În proiectul de buget se va vedea toată austeritatea, pe care au anunţat-o printre dinţi. Dar după turul 2, ca să nu-i pună piedică conducătorului suprem (cacofonia e intenţionată!)", a conchis Mihai Fifor.

Raluca Turcan a anunţat, miercuri, că până la finalul lunii decembrie va fi finalizat proiectul de buget de stat şi va fi depus în Parlament. Vicepremierul a susţinut că Guvernul încearcă adoptarea unui buget de dezvoltare pentru anul 2020.