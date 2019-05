Senatorul USR Mihai Goţiu a anunţat, pe pagina lui de Facebook, că opoziţia va susţine un candidat unic la funcţia de Avocat al Poporului.

„M-au întrebat prieteni, să le confirm dacă e adevărat sau nu că USR, PNL şi PMP îl susţin pe Eckstein-Kovacs Peter pentru funcţia de Avocat al Poporului, în condiţiile în care mandatul lui Victor Ciorbea a expirat în această lună. Da, e adevărat. (…) Am discutat acest lucru cu colegii din USR şi am ajuns la concluzia că este o idee cât se poate de binevenită, urmând să reluăm discuţia pe tema asta, după alegeri. Ceea ce s-a şi întâmplat, astăzi (ieri- n.r.). Nu am participat la discuţiile liderilor grupurilor din opoziţie, de la Camera Deputaţilor, dar mi s-a confirmat că şi cei de la PNL, şi cei de la PMP au considerat benefică şi viabilă propunerea”, a scris senatorul pe reţeaua de socializare.

Parlamentarul USR a spus că ceea ce îl recomandă pe Eckstein-Kovacs Peter pentru această funcţie e „principialitatea lui extraordinară”.

„De fiecare dată, când a avut de ales între o funcţie publică şi principii, a optat pentru principii. A demisionat din funcţia de preşedinte al Comisiei Juridice a Senatului, când colegii lui n-au vrut să susţină Legea ANI, şi a renunţat la postul de consilier la Cotroceni, când fostul preşedinte a început să promoveze proiectul distructiv de la Roşia Montană. Anul trecut şi-a dat demisia din UDMR, în semn de protest pentru sprijinul pe care partidul lui îl dădea celor de la PSD şi ALDE în asaltul asupra Justiţiei”, a mai scris Mihai Goţiu, care consideră că Eckstein-Kovacs Peter este „ceea ce ar trebui să fie orice politician roman.

În iunie anul trecut, fostul senator Eckstein Kovacs Peter a anunţat, la un protest care se desfăşura în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, că demisionează din calitatea de membru al UDMR după 28 de ani, nemulţumit de poziţia de atunci a formaţiunii faţă de legile justiţiei.

„Piaţa Libertăţii, aşa cum s-a numit mai demult Piaţa Unirii, este un loc important, şi anunţ aici demisia mea din calitatea de membru al UDMR. Nu sunt de acord cu multe lucruri, dar ceea ce a umplut paharul este poziţia UDMR faţă de legile justiţiei. Modificările la Codul de procedură penală au trecut cu voturile UDMR. De asemenea, a contat în această decizie a mea şi cârdăşia cu PSD, este un lucru inacceptabil pentru mine. După 28 de ani de când am devenit membru al UDMR s-a umplut paharul”, spunea atunci Eckstein.

Anunţul acestuia fusese întâmpinat cu aplauze de protestatarii prezenţi.

În replică, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara că fostul senator Eckstein Kovacs Peter nu a avut în ultimii ani o contribuţie activă la apărarea drepturilor comunităţii maghiare,

Eckstein Kovacs Peter a fost senator din partea UDMR până în anul 2008, iar între anii 2009 - 2011 a fost consilierul fostului preşedinte Traian Băsescu. Eckstein este unul dintre membii fondatori ai UDMR şi a condus platforma liberală din cadrul Uniunii.