În apropiere de curtea catedralei, spre finalul traseului pelerinilor, mii de lumânări aduc un strop de lumină celor care trec pe acolo.

De la începtul sărbătorii de la Iaşi, cei mai mulţi dintre cei care au trecut pe acolo au aprins o lumânare şi au lăsat o dorinţă şi o rugăciune.

În noaptea dinaintea hramului Cuvioasei Parascheva se spune că Ocrotitoarea Moldovei îndeplineşte dorinţe şi face minuni. Astfel că zeci de mii de persoane s-au aşezat special la rând sâmbătă pentru a petrece noaptea dintre 13 şi 14 octombrie în rugăciune. Peste 40.000 de persoane aşteptau la rând sâmbătă noaptea. Mai bine de 18 ore, pentru câteva secunde în care să apuce să-i spună Sfintei tot ce au pe suflet.

În apropiere de curtea catedralei, mii de lumânări: zidul plângerii sau al dorinţelor. Cei mai mulţi dintre cei care trec prin acel loc aprind o lumânare şi lasă un bănuţ. De patru zile, ceara a mii de lumânări a transformat un zid vechi şi o curte aproape părăsită într-un spectacol al luminii, al durerii şi al speranţei.

„E impresionant şi merită maica Cuvioasă Parascheva să aibă atenţie din partea creştinilor. Am aprins şi eu o lumânare, cu gândul de mulţumire pentru maica. În noaptea asta e privegherea, mai ales în noaptea asta ar trebui să se întâmple", a spus o bătrână care stătea la rând.

De ani de zile zidul plângerii luminează calea pelerinilor ce vin să se roage la Ocrotitoarea Moldovei.

„E foarte frumos şi pentru cei care suntem aici, am venit cu drag, de la Buzău venim. De azi dimineaţă de la ora 6 aşeptăm. Sunt foarte liniştită că am ajuns până aici şi cu bunul Dumnezeu ajungem şi sus la catedrală. Tocmai în noaptea asta Dumnezeu ne-a întărit şi am ajuns aici", spus o altă femeie.

„Este un loc care este spre finalul pelerinajului, este şi un urcuş acolo, strada este în pantă, după care se intră practic în linie dreaptă către Mitropolie. Cred că este şi un moment în care omul simte că îşi atinge limitele. Întotdeauna când ştii că mai ai puţin şi ajungi parcă ştii că nu mai poţi, că nu mai rezişti şi atunci, faptul că apare dintr-o dată acel zid, eu cred că undeva în conştiinţa lor, în adâncul lor rezonează cu această neputiinţă, cu aceste limite, cu acest blocaj care poate să intervină la un moment dat şi instinctiv încearcă să depăşească această limită, acest zid lăuntric, dar iată, au şi un zid fizic şi aprind o lumânare, ceea ce ar putea să simbolizeze faptul că încearcă să cheme puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu în această neputiinţă", a declarat, pentru MEDIAFAX, Constantin Sturzu, purtătorul de cuvâ nt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

3 kilometri şi jumătate. Pe atât se întindea sâmbătă noapte rândul pelerinilor sosiţi la Iaşi. Aproape de miezul nopţii, credincioşii au primit un ceai cald şi o porţie de sarmale, un mic ajutor pentru a face aşteptarea mai uşoară.

Cei mai în vârstă mai ieşeau din rând şi se aşezau lângă garduri, pe bagaje sau chiar pe un scaun cu care au venit special de acasă şi citeau Acatistul Cuvioasei Parascheva. Nimic însă nu putea să îi convingă să se întoarcă din drum şi să nu ajungă la Cuvioasa chiar de ziua ei.

În curtea catedralei, aproape de miezul nopţii, baldachinul era parcă înconjurat în fum de tămâie. Pe la racla cu moaştele Sfinte s-a trecut fără oprire. Iar acele clipe, de dinainte de ajunge la Cuvioasa, au fost cele mai dorite.