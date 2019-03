„În condiţiile în care instanţa de judecată a anulat mandatul de arestare, a dispărut şi temeiul juridic pentru cererea de extrădare”, a precizat, pentru MEDIAFAX, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Decizia vine după ce Curtea de Apel Ploieşti a admis, la începutul lunii martie, contestaţia depusă de fostul deputat Sebastian Ghiţă şi a dispus revocarea arestării preventive în lipsă în dosarul privind contractele de prestare de servicii IT.

Decizia Curţii de Apel Ploieşti este definitivă.

Acesta a fost ultimul dosar în care era dispusă arestarea preventivă a lui Sebastian Ghiţă.

„Am solicitat revocarea mandatului de arestare pentru că avocaţii mei au reuşit să obţină noi probe şi noi dovezi că acest ultim dosar în care mai am mandat de arestare s-a bazat pe probe falsificate. Am dovada clară că procurorii de la Ploieşti, Onea şi Negulescu, au presat şi în acest dosar - cinci am avut - în fiecare dintre ele, tone, zeci de declaraţii au fost obţinute prin falsuri sau prin folosirea unor martori care să dea declaraţii sub presiune”, a declarat Sebastian Ghiţă la acel moment.

În prezent, Ghiţă se află în Serbia.

Decizia de arestare preventivă în lipsă fusese luată în 15 martie 2017 de Tribunalului Prahova şi devenise definitivă prin încheierea din 3 aprilie 2017 a Curţii de Apel Ploieşti.