„Vom redescoperi gustul bucatelor tradiţionale din diferite regiuni ale României, al produselor din carne (caltaboş, tobă de casă, lebăr, cârnaţi de porc proaspeţi şi afumaţi, slănină afumată, jumări, jambon afumat, muşchi afumat, pastramă de porc, sloi/tocan de oaie şi mititei), al produselor din lapte (brânză, smântână, caşcaval, telemea, urdă, brânză de burduf în coajă de brad şi în membrană naturală, caş, caşcaval Rucăr şi caşcaval Dalia etc.), al produselor din peşte (batog de crap argintiu şi de somn, pastramă de crap argintiu şi de somn, sardeluţe, scrumbie marinată, zacuscă cu peşte etc.), al produselor de panificaţie şi patiserie (cozonaci, plăcintă cu dovleac, plăcintă cu brânză etc.), al siropurilor, gemurilor sau dulceţurilor de fructe, al diferitelor sortimente de zacuscă, uleiuri aromate, cosmetice naturale şi altele”, transmit vocile autorizate ale ministerului de resort.



Vorbim practic de produse obţinute conform unor reţete consacrate atestate de MADR, sau ale căror denumiri sunt recunoscute la nivelul blocului comunitar, din arealul zonei montane, ori produse specifice care păstrează autenticitatea, transmisă din generaţie în generaţie, pregătite pentru masa de Crăciun.



Concret, produse româneşti renumite, cum sunt Cârnaţii de Pleşcoi, Telemeaua de Sibiu, Scrumbia de Dunăre afumată, produse care beneficiază de sistemul de calitate europeană Indicaţie Geografică Protejată (IGP) şi Telemeaua de Ibăneşti - Denumire de Origine Protejată (DOP) vor încânta vizitatorii la acest eveniment.



De asemenea, se vor regăsi şi alte produse aflate în curs de dobândire a protecţiei la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi Plăcinta dobrogeană, Salata cu icre de ştiucă Tulcea (în curs de dobândire IGP) şi Salată tradiţională cu icre de crap (în curs de dobândire STG).



La eveniment vor fi prezenţi şi producători de fructe, de miere (polen, faguri, propolis), precum şi producători de palincă şi de diferite sortimente de vin de origine controlată.



În perioada 19-23 decembrie 2019, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) îşi deschide porţile pentru a găzdui un Târg de Crăciun, o expoziţie cu vânzare de produse agroalimentare româneşti, la care sunt invitaţi toţi cei care vor să redescopere tradiţia bucatelor specifice Crăciunului.



Programul de vizitare al târgului este între orele 08:00-18:00, iar în ultima zi, 23 decembrie, producătorii vă aşteaptă până la ora 16:00.