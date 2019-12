Mai mult, el a declarat în mod expres că şi-ar dori să putem face acest lucru cât de curând.



„Eu aş dori ca în foarte scurt timp să reuşim să exportăm carcase. Atunci când am depus acea lege în Parlament care vizează bunăstarea animalelor în timpul transportului, înainte de a face această lege la care trei ani am lucrat împreună cu Animals International, dar şi cu ACEBOP, dânşii au realizat un studiu de impact, un studiu de fezabilitate, ce ar însemna dacă s-ar renunţa în 3-5 ani la exportul de ovine şi viţei şi s-ar exporta doar carcasă. Astfel, s-a ajuns la concluzia că s-ar pierde în zona de comerţ care nu prea este a noastră, respectiv în cea a fermelor de carantină şi s-ar câştiga foarte mult în zona de procesare. Chiar dacă în primii ani ar fi nişte pierderi punctuale ale crescătorilor (şi cele mai mari ale comercianţilor care n-au nicio treabă), pe termen lung şi foarte lung, sunt convins că şi ei, dar şi economia românească ar avea de câştigat dacă am reuşi să vindem carne”, a afirmat oficialul guvernamental într-un interviu acordat Gandul.info.



Conform studiului economic realizat de economistul Claudiu Cazacu, la cererea Animals Internaţional, prin înlocuirea exportului de animale cu carnea congelată, ţara noastră ar putea crea până la 5.311 locuri de muncă, valoarea adăugată brută prin crearea acestor locuri de muncă fiind estimată la 46,26 de milioane euro, anual.



Calculele date publicităţii la mijlocul acestui an sunt realizate în cazul scenariului care presupune o încetare a tuturor livrărilor internaţionale (UE sau non-UE) pentru ovine şi bovine, în mod etapizat, pe parcursul a patru ani.