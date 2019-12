„Am văzut situaţia de la faţa locului, am stat de vorbă cu militarii şi am primit feedback de la ei. Noi ne vom îngriji ca toate aspectele care au nevoie de mai multă coordonare, mai multă agregare în tehnici şi proceduri, în asigurarea de resurse şi condiţii cât mai bune de trai pe timpul dislocării în teatrul de operaţii să se îndeplinească în ţară şi să facem ca aici misiunea să aibă un parcurs cât se poate de coerent şi militarii să se concentreze doar la ceea ce au de îndeplinit”, a precizat ministrul Nicolae Ionel Ciucă la finalul vizitei în Afganistan.



Şeful MApN a precizat totodată că şi-a dorit să fie alături de militarii români înaintea sărbătorilor de iarnă pentru a le transmite mesajul de apreciere şi preţuire pentru tot ceea ce fac pentru Armata României şi pentru ţară.



„Acestea nu sunt cuvinte lipsite de conţinut, ci vin în contextul în care, stând de vorbă astăzi cu liderii misiunii (n.r. - „Resolute Support”), feedback-ul a fost cât se poate de pozitiv şi de laudativ pentru modul în care militarii români îşi îndeplinesc misiunea, pentru probitatea lor profesională, pentru disponibilitatea la efort şi sacrificiu, pentru camaraderia lor”, a spus ministrul Nicolae Ionel Ciucă.



Împreună cu „un militar român”, (Hill, comandantul Misiunii NATO Resolute Support)



Potrivit unei informări transmisă de MApN, la Kabul, ministrul Nicolae-Ionel Ciucă s-a întâlnit cu generalul–locotenent Giles Hill, locţiitorul comandantului Misiunii NATO Resolute Support (RSM). Cu această ocazie au fost analizate situaţia de securitate din Afganistan, contribuţia actuală a României cu forţe la RSM (a şasea ţară contributoare cu trupe în acest teatru de operaţii), sprijinul acordat de forţele americane din Afganistan militarilor români în teatrul de operaţii, precum şi intenţiile Comandamentului Multinaţional pentru anul 2020.



Totodată, şeful MApN a menţionat că generalul Hill are un respect deosebit pentru militarii români şi că acesta este convins că, dacă oricare militar din teatrul de operaţii Afganistan ar fi întrebat împreună cu cine ar avea încredere să-şi execute misiunea, ar răspunde, cu certitudine, că împreună cu „un militar român”.



„Şi cred că asta spune totul! Militarii noştri merită tot respectul. Şi de aceea ne aflăm noi astăzi aici, să vă arătăm respect. Aceasta este datoria şi responsabilitatea noastră”, a adăugat ministrul Ciucă în discuţiile cu militarii.



Peste 1.200 de militari dislocaţi în misiuni externe



Prima misiune a Armatei României la nivel de batalion a fost executată în Afganistan în anul 2002 de Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, cunoscuţi sub denumirea de „Scorpionii Roşii”.



Misiunile Armatei României au evoluat de la simplu la complex, de la misiuni individuale cu observatori la misiuni cu contingente de peste 2.000 de militari, de la misiuni de asistenţă medicală la misiuni de tip contrainsurgenţă şi, ulterior, la misiuni de instruire şi asistenţă instituţională.



În prezent, Armata României are dislocaţi peste 1.200 de militari în misiuni externe, dintre care în Afganistan 775 de militari.



Din anul 2002, pe parcursul misiunilor de luptă executate în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Kosovo, 30 de militari au căzut la datorie (dintre care 27 în Afganistan) şi peste 180 au fost răniţi.