„PNL nu se dezice: propune taierea salariilor IT-istilor. Digitalizarea Romaniei ar trebuie sa fie subiectul unui acord transpartinic, nicidecum tinta unor declaratii iresponsabile ale liderului PNL Ludovic Orban care, odata iesit din febra electorala, indeamna la taiat veniturile IT-istilor prin renuntarea la scutirea impozitului pe venituri, in vechea traditie ce a consacrat PNL-ul in taierea de salarii”, scrie, pe Facebook, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Alexandru Petrescu acuză PNL că, prin vocea lui Ludovic Orban, dă dovadă de o „crasă neglijenţă pentru un sector care înregistreaza una dintre cele mai mari valori adăugate, prin expertiza a 100.000 de specialişti a căror contribuţie însumează o pondere de aproximativ 6% în PIB-ul Romaniei, egală cu cea a agriculturii ca magnitudine”.

„Mai mult, plus valoarea IT-istilor are efecte multiplicatoare in cresterea competitivitatii pe orizontala, pe intreg spectrul economiei romanesti, de la turism la transport, de la energie la agricultura, de la industrii creative la educatie si sanatate. Scutirea de impozitare a veniturilor specialistilor in IT ( a carei plaja de aplicabilitate s-a largit din decembrie 2017 la initiativa PSD, de la 75000 de IT-isti la 100.000) reprezenta un mecanism dovedit benefic pentru economie, care poate fi rezumat astfel: Cifra de afaceri a industriei estimata pentru 2019 este de peste 5 mld Euro, aproape 6% contribuţie la PIB. Din 2013 până astăzi, dimensiunea pieţei s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 mld Euro - la 5 mld Euro). Contribuţie in PIB a industriei a evoluat de la 0.5% in 2003 la aproape 6% astazi”, completează ministrul Comunicaţiilor.

Petrescu mai precizează că economia digitală românească trebuie să-şi mărească ritmul de creştere în linia potenţialului pe care îl are spre beneficiul tuturor firmelor şi cetăţenilor români, recuperând astfel decalajul faţă de cele mai digitalizate economii europene, iar declaraţiile şi acţiunile decidenţilor politici nu au voie să perturbe această dinamică pozitivă.

„Din pacate, prin declaratiile lui Ludovic Orban, asistam la o avanpremiera a politicilor liberale marcate de taieri de salarii, pensii si stimulente pentru industrie pe care PNL nu ar ezita sa le puna in practica, daca ar avea ocazia”, conchide ministrul.

Reacţia vine după ce preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, la Mediaş, că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poţi să creezi facilităţi fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a spus Orban.

„Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România. A fost o perioadă în care să stimulezi, ca oamenii să se ducă spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, vă spun sincer. De ce? Păi un angajat dintr-o forjă sau un şofer de TIR care muncesc în condiţii extrem de grele trebuie să plătească impozit pe venit şi altul care încasează venituri semnificative şi altul care încasează venituri dintr-o muncă mai mult intelectuală, mentală fără discuţie, de ce să nu plătească impozit? Neutralitatea fiscală e un principiu fundamental. Orice venit trebuie impozitat”, a spus Orban.

Potrivit acestuia, nu pot fi create „facilităţi fiscale care îmbracă forma unor privilegii”.

