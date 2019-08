„În timpul scurt scurs de la instalare, am avut deja prilejul să vă întâlnesc, să discut cu mulţi dintre dumneavoastră, să vă aud propunerile şi sper cu prilejul aceste reuniuni să le aprofundăm şi să le dezvoltăm. Vă mărturisesc profundul meu respect pentru activitatea pe care o depuneţi în slujba României. Întâlnirea de astăzi (luni-nr.) nu este doar un moment de auto-analiză al sistemul Afacerilor Externe, este şi o oportunitate de examinare a imaginii noastre în percepţia altora, invitaţi străini, alte instituţii, mass media, mediul de afaceri şi chiar publicul larg. Reuniunea Diplomaţiei din 2019 diferă de cele anterioare. Perioada scursă din 2019 până acum este profund marcată de preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene. Preşedinţia a generat în mod incontestabil rezultate remarcabile şi o imagine pozitivă cu care ne mândrim. Şi nu mă pot gândi la şansă mai bună de a ne onora potenţialul ca ţară. Este un succes care demonstrează capacitatea instituţională de concept, de organizare, de bilanţ şi viziune, de strategie şi de tactică pe care România le-a dovedit. Acest succes s-a reflectat vizibil în plan extern. Şi vreau să le mulţumesc dimplomaţilor pentru asta”, a declarat Ramona Mănescu, ministrul Afacerilor Externe la începutul deschiderii RADR.

Ministrul de Externe a afirmat că am trecut examenul de maturitate la 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

„La 12 ani de la aderare, am trecut cu bine examenul de maturitate. În ciuda neîncrederii, am vibrat rezultate pentru România şi pentru Uniunea Europeană. Am demonstrat ca ţară că se poate, că putem să fim foarte bine în prima linie a politicii europene, deşi premisele de la care a pornit nu au fost favorabile României. Succesele noastre şi ale comunităţii de care aparţinem nu trebuie considerate un câştig permanent şi asigurat. Ele nu trebuie să ne îndepărteze atenţia de la conflicte şi inegalităţi, de la riscuri şi ameninţări trans-naţionale, de la anxietăţile naţionale sau internaţionale care nu încetează să ne preseze. Societatea noastră trebuie să fie bine pregătită pentru a gestiona cu bine aceste provocări”, a adăugat Mănescu.

Ramona Mănescu şi-a început discursul ţinând un moment de reculegere pentru diplomatul Mihnea Constantinescu: „Nu aş putea începe fără a evidenţia cu tristeţe că de la ultima întâlnire anuală a Diplomaţiei Române. ne-a părăsit Mihnea Constantinescu, unul dintre diplomaţii de marcă, un om desăvârşit şi un mentor. Oameni ca domnul ambasador Constantinescu au construit o instituţie monument a sserviciului public şi ca respect pentru munca lor în diplomaţie trebuie să căutăm cu şi mai multă îndemânare excelenţa în susţinerea intereselor statului”.

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române are loc în perioada 26-29 august la Bucureşti.