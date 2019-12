„Am numit pe funcţia de inspector general pe domnul colonel Enescu Bogdan, în vârstă de 46 de ani, absolvent al Academiei de Poliţie Alexandru „Ioan Cuza”, are 23 de ani de activitate în cadrul Jandarmeriei Române. A îndeplinit mai multe funcţii în cadrul Jandarmeriei Române. În prezent, are funcţia de inspector şef în cadrul Inspectoratului de Jandarmi a judeţului Ilfov şi nu a avut nicio legătură cu evenimetele din 10 august 2018”, a spus ministrul de Interne.

Demnitarul l-a ales în funcţia de şef adjunct al Jandarmeriei Române pe colonelul Câmpanu Ionuţ Gabriel.

„Am avut astăzi de ales între cine să fie prim-adjunctul domnului Eenescu Bogdan şi am decis, având şi experinţa recentă din această săptămână de a cunoaşte jandarmii din Afganistan, să numesc la conducerea Jandarmeriei Române pe jandarmul care conduce trupele din Afganistan. Ese vorba de domnul colonel Câmpanu Ionuţ Gabriel, absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea de Interarme, promoţia 1998, de 11 ani este în activitatea ministerului, în prezent ocupă funcţia de adjunct al adjunctului şef al Inspectoratului de Jandarmi al judeţului Harghita, este şeful contigentului de jandarmi aflaţi în misiune internaţională în Afganistan şi în acelaşi timp este şi consilierul Şefului statului major al Ministrului de Interne afgan. Deci are o recunoaştere profesională internaţională, conduce acest contingent şi consiliază un ministru din altă ţară. Am considerat că îndeplineşte toate criteriile pentru a reprezenta cu cinste Ministerul Afacerilor Interne, în conducerea Jandarmeriei Române”, a mai spus Vela.

Ministrul Vela a mai spus că aşteaptă din partea noii conduceri a Jandarmeriei să „repare imaginea acestei instituţii”.

Conform sursei citate, actuala conducere a Jandarmeriei se va întoarce la funcţiile pe care le deţinea înainte a conduce structura din Ministerul de Interne.

„Domnul inspector general Florea (Constantin Florea - n.red.) se întoarce la unitatea din care a fost împuternicit la Bucureşti, este vorba de Craiova şi domnul Ceauşescu, unul din adjuncţi, se întoarce la Vâlcea”, a mai spus Vela.

Ministrul de Interne a subliniat că, în ultima perioadă, nu „Jandarmeria Română nu a prea colaborat cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne în mai multe domenii”.

„Comunicarea cu Jandarmeria a lăsat de dorit în mai multe privinţe, şi la desecretizarea convorbirilor radio, de care aţi luat act că au fost desecretizate în etape, cu multe întrebări, cu multe dileme, şi evident că nu am pornit discuţii despre strategii în Jandarmerie, decizii în Jandarmerie sau reorganizarea Jandarmeriei, discuţii pe care evident le-am putut demara de când domnul Despescu este noul secretar de stat pe acest domeniu de competenţă şi de astăzi, de jumătate de ora de când a semnat ordinul, domnul Enescu va conduce destinele Jandarmeriei”, a conchis sursa citată.