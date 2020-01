Potrivit unor surse judiciare, ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, a fost vineri dimineaţă la sediul DNA.

Aceleaşi surse nu au putut preciza şi motivul pentru care s-a prezentat ministrul în faţa procurorilor, însă au subliniat că acesta nu are calitatea de martor sau de inculpat într-un dosar aflat pe rolul Direcţiei.

Ministrul a stat în sediul DNA mai puţin de o oră.

Ion Ştefan: Am fost la DNA din proprie iniţiativă. Renunţ la imunitate, sunt dispus să fiu cercetat

Ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, a declarat pentru MEDIAFAX că s-a prezentat singur la DNA ca urmare a unor acuzaţii lansate la adresa sa într-o emisiune televizată, potrivit cărora ar fi alocat în mod ilegal sume de bani pentru cumpărarea unei biblioteci în Satu Mare.

„Am fost la DNA din proprie iniţiativă să mă pun la dispoziţia organelor de control, ca urmare a unor acuzaţii aduse de un cetăţean într-o emisiune - că am avut ceva şi cunosc pe cineva - că printr-o hotărâre de Guvern am alocat sume de bani în Consiliul Judeţean Satu Mare, pentru a se cumpăra o bibliotecă - biblioteca judeţeană. Spunea că s-au întâmplat lucruri necurate. Eu am fost la DNA să mă pun la dispoziţia organelor de anchetă. Nu am nimic de ascuns, nu cunosc pe nimeni, nu am avut discuţii neprocedurale cu nimeni”, a declarat, pentru MEDIAFAX, ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan.

În faţa procurorilor, ministrul a prezentat toată situaţia,

„Ce vor considera că trebuie să facă, să facă. Am toată disponibilitatea, renunţ la imunitate, renunţ la orice, sunt dispus să fiu cercetat, anchetat”, a mai spus Ion Ştefan.