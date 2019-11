„M-am dus pentru că mi se părea că acele clauze pe care vor să şi le pună nu aveau ce căuta acolo. Am spus, 3.680 de euro salariul brut indemnizaţie pentru cei din Consiliul de Administraţie plus 1.200 pe şedinţă mi se pare mult prea mult. Ca să mai iei încă 12 salarii pentru o clauză de neconcurenţialitate, că nu te mai duci la altă companie şi vrei şi o asigurare pe încă trei ani după ce ai plecat - toate acestea mi se par mult prea mult pentru o companie care totuşi nu are o anvergură regională sau multinaţională”, a spus ministrul.

Ministrul spune că diferenţa de remuneraţie este foarte mare faţă de alte companii de acelaşi fel.

„M-am uitat şi eu 3.600 de lei este o indemnizaţie la o altă companie similară pentru un consiliu de administraţie, deci o diferenţă foarte mare”, a adăugat Virgil Popescu.

Acţionarii Electrica au respins, în cadrul adunării generale de miercuri, acordarea bonusurilor propuse pentru conducerea companiei, unde la care a participat ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, fiind prima dată când un ministru participă la o şedinţă AGOA.