13:50 Buzatu, despre demisia lui Moga: A fost clar că un om presat în halul acesta nu a mai rezistat

Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu a declarat că este posibil ca demisia lui Nicolae Moga din funcţia de ministru de Interne să fi venit ca urmare a presiunilor mediatice, precizând că a fost destul de clar că „un om culpabilizat în halul acesta” să cedeze. „Într-un anumit context, acesta al unei presiuni mediatice, al unei presiuni fără precedent inclusiv asupra persoanelor, culpabilizarea unui om care a preluat o funcţie de două zile este clar că poate să conducă şi la o demisie. Eu nu cred că Nicolae Moga trebuia să îşi dea demisia pentru că nu incapacitatea sau capacitatea redusă a lui Nicolae Moga a determinat acţiunea criminalului. Trebuie poate să încetăm cu asemenea, să devenim serioşi, să vedem profesionalism oamenilor care lucrează în (…), în justiţie, etc. şi după aceea să acţionăm cu toată răspunderea asupra acestora, dacă este nevoie de schimbat legi, până acum s-au invocat 100 de legi care trebuie schimbate dar care poate în mare parte au fost judecate în ultimii ani şi modificate de nenumărate ori. Sigur că în orice ţară poliţia are tot felul de cazuri şi e dramatic că un asemenea lucru s-a întâmplat la noi dar nu înseamnă că este vinovat PSD de această chestiune”, a afirmat Dumitru Buzatu, marţi la Digi 24. Preşedintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu a întrebat retoric dacă PSD deţine toate pârghiile STS sau ale poliţiei, ca să poat fi învinovăţit partidul pentru cazul din Caracal. „Când aud asemenea lucruri că te culpabilizează pe tine ca om pentru orice se întâmplă în ţara asta, vă întreb şi eu cum să reacţionez cu calm? Deţine PSD toate pârghiile STS, deţine pârghiile poliţiei, care poliţist este PSD-ist ca să culpabilizăm acum PSD? Nu am înţeles (de ce a demisionat - n.r.), dar eu cred că a fost destul de clar că un om presat în halul acesta, un om culpabilizat care nu a venit nici de două zile probabil că nu a mai rezistat”, a conchis social-democratul.

13:33 Moga a demisionat. Un motiv posibil: "Trebuie să apeşi pe un buton. Poliţistul habar nu avea"



Nicolae Moga, ministru de Interne 6 zile, a decis să demisioneze, urmare a modului în care s-a acţionat la Caracal. Un posibil motiv poate să fie ceea ce a relatat vicepreşedintele Comisie de Apărare, şi anume, că poliţistul din cazul Alexandrei nu a ştiut să apese pe un buton să deschisă aplicaţia.



"Aplicaţia 112 are ramificaţii pe pompieri, SMURD, Salvare şi pe poliţie. Ei au nişte terminale în faţă. În momentul în care operatorul primeşte telefonul urgenţă vede unde eşti, în localitatea cutare şi automat îl comută în timpul convorbirii, anunţă dispeceratul Poliţiei, marchează acolo s-a marcat caz cu prioritate maximă. Poliţistul a văzut în faţă ce a discutat operatorul cu victima, adică şi rezumatul respectiv. În momentul în care comuţi spre dispeceratul local, acela vede şi ce s-a discutat înainte, prin notiţele făcute în timp real de către operator, ce s-a făcut în timp real de operatori, vede gradul urgenţei şi are facilitatea instantanee de a vizualiza sectorul acela GSM de unde s-a făcut apelul.



Ideea este că trebuie să dechizi, să apeşi butonul acela şi să scoţi nenorocirea aceea de sector. Sectorul este felia aceea de pizza, pleacă cu vârful ascuţit din stâlpul GSM şi îi arată operatorului aria pe care o acoperă stâlpul respectiv din interiorul căruia s-a efectuat apelul. În momentul în care noi apelăm, prin mobil pentru o convorbire suntem recepţionaţi de stâlpul GSM. Acel stâlp are între trei şi şase sectoare, fiecare acoperă o zonă, dar împreună acoperăm 360 de grade, în funcţie de putere, dacă e mediu rural sau urban. Operatorul de telefonie mobilă îţi dă acces şi îţi spune că stâlpul respectiv e acea bucăţică de sector, orientată aşa şi care are putere de atâţia kilometri în profunzime", a explicat deputat USR Ionel-Bogdan Rodeanu, vicepreşedinte al Comisiei pentru Apărare.



Acesta spune că problema a apărut în momentul în care poliţistul nu a ştiut să folosească aplicaţia pentru activarea localizării.



"Ca faci asta trebuie să apeşi pe un buton. Ăştia nici măcar nu s-au uitat acolo. Au sunat înapoi la dispecerat, la 112 şi au întrebat cum fac chestia asta. Nu pot să spun că e ad literam dar ceea ce a spus STS în cadrul comisiei este că s-a solicitat sprijinul operatorilor 112 pentru a deschide acea aplicaţie, adică acea bucăţică de sector. Poliţistul habar nu avea, mai pe româneşte. Dacă cer ajutorul şi eu sunt pus acolo să răspund pe urgenţele la poliţie din zona 112 şi nu ştiu să operez sistemul, atunci ce am făcut?", a mai spus unul dintre vicepreşedinţii Comisiei pentru Apărare.



Nicolae Moga a anunţat, marţi, că a informat-o pe Viorica Dăncilă că a ales să se retragă din funcia de ministru de Interne. Nicolae Moga a fost învestit în funcţia de ministru de Interne miercuri, 24 iulie, după ce Carmen Dan a demisionat din funcţie.



Nicolae Moga este ministrul de Interne cu cel mai scurt mandat din istoria MAI, el ocupând această funcţie vreme de doar şase zile, după ce şi-a dat demisia marţi. Un mandat la fel de scurt a avut şi fostul lider PSD Liviu Dragnea, care a fost la conducere 12 zile.



"Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituţii în urma activităţii deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi. Retragerea în această demnitate trebuie să fie văzută ca un nou început pentru minister. În cele 6 zile în care am condus MAI, am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din Minister, că vor reuşi să ducă la bun sfârşit munca pe care am început-o împreună şi le mulţumesc pentru colaborare". a spus Nicolae Moga.

