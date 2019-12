Cătălin Predoiu a anunţat că va merge la CEDO pentru a explica de ce a fost aplicat recursul compensatoriu şi care sunt măsurile alternative acestei legi: „Starea de siguranţă a cetăţenilor, securitatea cetăţenilor români nu este de negociat şi de discutat, vom explica de ce s-a ajuns aici şi faptul că nu mai putem tolera această stare de nesiguranţă, dar în acelaşi timp vom arata şi ce urmează să facem în continuare”.

Între măsurile care ar urma să fie aplicate în continuare se numără creşterea numărului de locuri de detenţie, îmbunătăţirea spaţiilor şi consolidarea sistemului de probaţiune.

„În primul rând, creştem numărul de locuri de detenţie şi mai ales să îmbunătăţim calitatea lor. Să facem o evidenţă clară a acelor spaţii, care nu prezintă condiţii decente de detenţie şi să intervenim asupra lor. Este nevoie de un management, într-adevăr, mult mai aplicat în sistemul penitenciar cu privire la remedierea acestor condiţii de detenţie. În al doilea rând, să punem de picioare sistemul de probaţiune, care, la ora asta, este mai mult formal decât efectiv, nu este eficient”, a declarat ministrul Justiţiei în privinţa paşilor care vor fi urmaţi.

Între declaraţiile lui Predoiu şi ale lui Ludovic Orban nu au existat contradicţii privind recursul compensatoriu.

„Întotdeauna. şi premierul, şi eu, şi alţi membri ai Guvernului am spus că vom aplica acest program de guvernare. Nu ştiu de ce s-a speculat pe această chestiune, poate pentru faptul că eu am subliniat reticenţa mea faţă de o ordonanţă de urgenţă. Întotdeauna am spus că prefer o lege adoptată în Parlament, asta a spus şi premierul întotdeauna şi la învestitură, şi după, chiar nu a fost nicio discuţie”, a spus sursa citată.

Pentru a preveni recidiva şi pentru a integra deţinuţii eliberaţi din penitenciar, Predoiu anunţă că va fi „pus pe picioare sistemul de probaţiune”.

„Guvernul deja a aprobat memorandumul de suplimentare a posturilor cu 615 inspectori de probaţiune şi personal auxiliar. Este un prim pas, nu s-a făcut de ani de zile”, anunţă ministrul.

Declaraţiile au fost lansate după dezbaterile de marţi din comisia juridică a Camerei Deputaţilor, cu privire la abrogarea recursului compensatoriu.