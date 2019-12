„Am avut o întâlnire foarte bună vineri cu reprezentanţii grefierilor, am explicat, am stabilit argumente. Am stabilit că ne vedem din nou luni după-amiază. Eu sunt relativ optimist că vom găsi împreună o soluţie astfel încât toată lumea să fie mulţumită. Am discutat cu premierul şi cu alţi colegi, noi discutăm în Guvern toate problemele. Vreau să transmit un mesaj către tot sitemul judiciar: înţelegem, auzim, discutăm. Este un Guvern deschis acestui dialog. Discutăm în ideea de a găsi o soluţie”, a explicat Predouu, luni dimineaţa, la intrarea în Ministerul Justiţiei.

Cătălin Predoiu s-a întâlnit şi vineri cu reprezentanţii grefierilor, după recentele proteste ale acestora, pe fondul nemulţumirilor legate propunerea de abrogare a legii pensiilor speciale.

Pe agenda discuţiilor s-a aflat intenţia Guvernului de a modifica OUG nr. 114/2018 privind unele măsuri fiscale şi bugetare, dar şi aceea de eliminare a pensiilor de serviciu ale grefierilor. Totodată, s-a adus în discuţie şi faptul că, în cazul acestora, orele suplimentare nu sunt plătite, iar activitatea se desfăşoară în condiţii improprii, ajungându-se ca, statistic, speranţa de viaţă a unui grefier să fie de 58 de ani, se menţionează în comunicatul de presă.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, s-a arătat deschis faţă de solicitările grefierilor, dar a precizat că decizia la problemele ridicate de aceştia este partajată între Guvern, Ministerul Justiţiei şi Parlament. Acesta a precizat şi faptul că nu s-a luat încă o decizie definitivă în ceea ce priveşte unele dintre aspectele semnalate, urmând să aibă o discuţie atât cu ministrul Finanţelor, cât şi cu cel al Muncii.

