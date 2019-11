„Cu privire la întârzierea unor plăţi în plata pensiilor, respectiv la faptul că unii poştaşi, în această perioadă, în loc să se rezume la ceea ce scrie în fişa postului, şi anume să livreze pensia pensionarului, întreţin o comunicare cu pensionarul, îndemnând să voteze un anumit partid. Pe mine mă interesează ca pensiile să fie plătite la timp. Nu vreau să se facă politică. ci Poşta Română să-şi respecte contractul pe care îl are cu Casa Naţională de Pensii. Şi pentru că am primit aceste semnale, am simţit nevoia să-i punctez reprezentantului Poştei Române că are obligaţia să respecte contractul în care este angajat cu Casa de Pensii şi să livreze fiecărui pensionar pensia la timp, fără să se implice în nicio activitate politică”, a declarat, miercuri, Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a mai precizat că i-a cerut directorului Poştei informări săptămânale cu privire la livrarea pensiilor.

„Am cerut în acest sens, directorului Poştei Române, să mă informeze săptămânal, în intervalul 1-20 ale lunii, perioada în care pe graficul despre care mi-a vorbit livrează pensiile în ţară. Să mă informeze săptămânal asupra situaţiei pensiilor livrate, respectiv să îmi semnaleze acolo unde există, din timp, eventuale întârzieri, să îmi explice cauzele pentru care acestea există”, mai spune Alexandru.

Ministrul Muncii a mai declarat că a atras atenţia directorului Poştei asupra faptului că liderii de sindicat din această instituţie s-ar ocupa mai mult cu politică „şi cu întreţinutul unei atmosfere tensionate în interiorul lucrătorilor Poştei Române”.

„Sunt oameni care sunt membri de sindicat şi care primesc de la liderii de sindicat indicaţii politice. Acestor lideri de sindicat le spun să se întoarcă la treaba pe care o au de făcut şi să o facă cu rigurozitate, fără niciun fel de amestec în viaţă politică. Există suficient spaţiu unde ne putem manifestă politic, în ceea ce priveşte plata pensiilor trebuie să ne ţinem de contractul pe care Casa de Pensii îl are cu Poştă Română şi fiecare pensionar să îşi primească pensia la timp, în graficul pe care Poştă îl are de onorat. Din partea reprezentanţilor Casei de Pensii, în discuţiile purtate, am înţeles că există şi practica ca în loc să se livreze pensia la domiciliu, să fie chemaţi pensionarii la oficiul poştal pentru primirea pensiei. Orice asemenea ieşire din termenii contractuali va beneficia din partea mea de fermitate”, mai spune Alexandru.