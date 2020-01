„Merită să facem mai întâi o dezbatere. Merită să vedem cum îmbrăţişează societatea şi care sunt reacţiile pe care aceasta ni le dă cu privire la o eventuală măsură. Suntem departe de a lua o decizie, dar văzând de la nivel european o tendinţă a ţărilor membre UE de a genera o schimbare în această privinţă m-am simţit datoare să documentăm şi noi astfel încât pe măsură ce se conturează propuneri, scenarii, le vom scoate în dezbatere. În funcţie de cum reacţionează societatea, se vor trece la măsurile care se impun. Ceea ce ştiu de la începutul acestei documentări e că o eventuială decizie pe acest subiect are de fapt un impact în sistemul public mai mult decât îl are în sistem privat. Astăzi şi în sistemul privat poţi să ajungi cu o înţelegere cu cel cu care lucrezi dacă are nevoie de serviciile tale şi să ţi le ofere în continuare”, a spus Violeta Alexandru.

Afirmaţia a fost făcută la conferinţa organizată, joi, de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA).

Declaraţia ministrului vine în contextul în care vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, că există un proiect care prevede posibilitatea angajaţilor să opteze pentru a lucra până la vârsta de 70 de ani, dar a apreciat că România nu este pregătită pentru acest lucru.