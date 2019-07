Ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a precizat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă că, alături de reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe şi reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente vor demara întâlniri cu românii din afara graniţelor pentru a le fi prezentate modalităţile noi de vot, timpul de vot şi cum se pot înscrie pentru votul prin corespondenţă.

„În cursul zilei de astăzi (miercuri, n.r), colegii mei din cadrul ministerului vor participa la o întâlnire cu reprezentanţii Autorităţii Electoral Permanente, pentru a vedea calendarul deplasărilor şi pasii care trebuiesc făcuţi. Vom fi alături de toţi colegii din Guvernul României, pentru a încerca şi sper eu, să şi reuşim la o cât mai bună informare pentru ca toţi cetăţenii români care îşi doresc să participle la vot să aibă această posibilitate”, spune ministrul.

Ministrul Românilor de Pretutindeni a preciza că s-a bucurat să constate că, de la an la an, interesul românilor privind participarea la vot este tot mai mare.

„Asta îmi dă convingere că indiferent de locul în care aceştia se află în lume, pentru ei România este acolo şi sunt foarte interesaţi de ce se întâmplă acasă, aici în România. În acest an, am participat alături de reprezentanţii Parlamentului României la elaborarea noului cod electoral, am deschis o consultare cu românii din afara graniţelor”, a explicat ministrul.