Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea a precizat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Minister, că s-ar fi aşteptat ca reprezentanţii Casei şi purtătorii de cuvânt să iasă în spaţiul public şi să spună care este problema sistemului informatic de sănătătate, întrucât are convingerea că utilizatorii şi pacienţii ar fi înţeles.„ Avem o problemă birocratică, vă rog să ne înţelegeţi. Dar cred că perioada asta de tăcere a fost prea lungă şi lumea şi-a pus o mulţime de întrebări. De fapt realitatea este cea pe care v-am repetat-o eu acum”, spune ministrul Sănătăţii.

Ea a precizat că va face nişte rapoarte prin care să informeze premierul României cu privire la situaţia exactă şi că până la urmă se vor lua nişte decizii. „Nu ştiu dacă neapărat tăierea de capete are efecte în acest moment. În acest moment trebuie să rezvolvăm problema”, informează Pintea.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea a precizat în contextul raportului întocmit în urma controlului de la CNAS, care va fi finalizat în următoarele 7 zile, că nu poate preciza care sunt faptele penale identificate şi că un raport „pe scurt” va fi prezentat la momentul depunerii plângerii la DNA. „Pentru noi a fost o surpriză neplăcută”, spune ministrul.

Întrebată dacă e vorba de o vină a funcţionarilor sau a directorilor, ministrul Sănătătăţii a răspuns scurt: „şi, şi”. „Noi nu am făcut acest control pentru a găsi un vinovat anume, în momentul în care am declanşat acest control, vă spun foarte sincer, nu m-am gândit la asta. Pur şi simplu ne-am gândit să găsim cauzele pentru care sistemul nu funcţionează”, a precizat Pintea.

Potrivit aceleiaşi surse, „ceea ce corpul de control împreună cu specialişti din Casa Naţională au constat sunt lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple şi cred că acest raport va demonstra o dată pentru totdeauna că uneori incompetenţa duce la lucruri pe care nu ni le dorim”.

Pintea: Când ai sisteme care nu au mentenanţă din mai 2016, cu siguranţă apar sincope

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a precizat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la minister, că mentenanţa pentru baza de date a sistemului informatic de sănătate a expirat în luna ianuarie 2019 şi că alte două componente nu sunt mentenate din anul 2016. “Raportul de control nu vizează doar perioada 1 Ianuarie 2019, să fim înţeleşi. Nici vorbă. Noi am început să verificăm din perioada mult anterioară. Am luat din 2011 (…) Am o componentă ( în sistem, n.r) care nu e mentenată din 2016. Atunci despre ce vorbim? Este vorba despre infrastructura de comunicaţii şi dosarul de sănătate (DES ) din mai 2016”, spune ministrul.

În ceea ce priveşte dosarul de sănătate (DES), ministrul a precizat că a fost o problemă cu neconstituţionalitatea, „noi am făcut o modificare legislativă, deci hai să spunem că nu ne-a afectat atât de mult funcţionarea sistemului mentenanţa DES-ului”.

Ministrul Sănătăţii a precizat faptul că PIAS-ul, platforma informatică este alcătuită din nouă sisteme şi că dacă aceste nouă sisteme nu au mentenanţă în acelaşi timp, „cu siguranţă apare o sincopă undeva, ori când ai sisteme care nu au mentenanţă din mai 2016, din 2016 de la final, infrastructura de comunicaţii, cu siguranţă apar sincope”, a precizat Pintea.

Sursa citată a declarat şi faptul că desi au fost proceduri in licitaţie, unele au fost anulate, unele au fost contestate, însă în opinia sa, oficialii CNAS „puteau să găsească soluţii sau dacă nu găseau solutii, să ceară ajutor chiar Ministerului Sănătăţii”.

Întrebată când se vor soluţiona problemele sistemului informatic de sănătate, ministrul a precizat că reprezentanţii CNAS „au spus săptămâna trecută că problemele se vor rezolva luni. Mi-e greu să cred, dar discutand şi cu firma de IT, concluzia este că în momentul în care se munteneasă sistemul, acesta mai poate funcţiona, chiar dacă storage-ul e aproape plin, mai poate încă să funcţioneze”.

Ea a concluzionat spunând că între timp se pot face alte proceduri, precum „achiziţionarea de capacitate de hardware suplimentară”.