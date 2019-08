„Din păcate, aşa cum am precizat, s-a produs un lung şir de eroari umane şi reiterez ideea că tragedia putea fi evitată. Am spus că suntem sistemul şi fiecare să respecte ce e în fişa postului.

De exemplu, se arată în fişa asistentei medicale că nu se lasă la îndemâna pacienţilor obiecte contondente, stativul nu trebuia să rămână niciodată într-un salon cu proleme psihice", a declarat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii, aflat în control la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, spune că o altă greşeală a fost legată de faptul că medicii au pus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, încă un bărbat în pat cu acesta.

„La 1.45 în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost internat un bărbat, tot cu etilism, pus în pat cu Lungu Ştefan, în condiţiile în care mai erau paturi libere. A fost pus în salonul 206, era la îndemână şi atunci poate şi-au spus <<de ce să nu îl punem aici>>. Doi oameni au fost puşi în acelaşi pat, în condiţiile în care erau paturi libere. Nota explicativă arată că doamna doctor spunea că în salonul cu supraveghere era multă lume. Mai era un pavilion la vilă, acolo se plăteşte legal 20 de lei pe zi, dar nu cred că era o problemă dacă era ţinut o noapte"', a mai spus ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că la Spitalul de Psihiatrie din Buzău nu este criză de personal, aşa cum spunea un sindicalist, deoarece 7 asistente şi 3 infirmiere se ocupau de pavilion, iar din punctul ei de vedere, nu au fost respectate prevederile din fişa postului.

„Nu se pune problema lipsei de personal. În acel moment, în pavilion erau 7 asistente medicale şi trei infirmiere. Din datele care mi s-au pus la dispoziţie, am constatat că pwersonalul este normat în acest spital la nivel minim, deci legal. Cele 45 de posturi aprobate în 2018 - nu la solicitarea sindicatelor, ci la solicitarea spitalelor, pentru că eu am făcut aprbările - urmau să fie scoase la concurs. Aici am avut o replică. De ce nu aţi scos la concurs? . Pentru că nu am avut buget. Greşit. În momentul în care bugetul de stat e aprobat, spitalul are buget şi poate face angajari. (...) Dar şi fără aceste 45 de posturi, personalul era la minim”, a declarat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a mai declarat că la acest spital nu este criză de personal, aşa cum acuzau membrii Sanitas Săpoca.

„Încă un lucru pe care l-am constatat, spunea liderul de sindicat de aici că există sâmbătă şi duminică o asistentă la 70 de pacienţi, Nici vorbă. M-am uitat peste grafice. Un lucru interesant, sâmbătă şi duminică sunt 10 asistente la cele două secţii, Psihiatrie I şi II, iar în timpul săptămânii sunt 4-5”, a mai spus Pintea.

„Din punctul meu de vedere, reiterez faptul că nu s-au respectat prevederile din fişa postului. Nu este criză de personal. 724 de persoane reprezintă normativul minim sub care nu are voie să coboare, mă refer la acest spital. Faptul că sindicatele spun că e o lipsă de personal, nu e adevărat sunt contrazise de fişele de lucru”, a mai adăugat Pintea.

Sorina Pintea se află la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău pentru a coordona ancheta internă, după ce patru persoane au murit şi mai multe au fost rănite grav de un pacient, care i-a atacat cu un stativ de perfuzii.