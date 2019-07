„Anunţasem iniţial că undeva în luna septembrie vom lansa documentaţia pentru Autostrada Nordului. După discuţia de aseară, am discutat şi cu compania şi cu cei de la achiziţii, am trezit pe toată lumea aseară, până pe 15 august lansăm documentaţia pentru Autostrada Nordului. Aşa am primis, aşa vom face. Domnul primar de la Beclean i-am spus că în momentul în care finalizează documentaţia, studiul de fezabilitate, în două luni de zile lansăm noi proiectarea şi execuţia”, a declarat Răzvan Cuc, la Bistriţa.

Ministrul a afirmat că până la finalul lunii august va lansa procedura de proiectare şi execuţie şi pentru DN17.

„Făcusem o promisiune tot în sala asta în 2017, despre un drum naţional DN17 Beclean- Cîrlibaba. Până la sfârşitul lunii august dăm drumul şi la proiectare şi execuţie, cu clauze suspensibile. Să intrăm în linie dreaptă. Astea sunt proiectele pe care ni le asumăm”, a adăugat Cuc.

„Centura de la Năsăud. Acum două săptămâni a fost o echipă de la ministerul transporturilor, a vorbit cu domnul primar despre acest obiectiv şi îl vom băga pefonduri. Vom lansa documentaţia, spe,r până la sfârşitul lunii septembrie”, a mai spus ministrul Transporturilor.

În luna mai, Răzvan Cuc a precizat anunţa că procedura pentru proiectul "Autostrada Nordului", respectiv Drumul Expres "Petea - Satu Mare - Baia Mare” va fi gata anul acesta, documentaţia pentru reactualizarea studiului de fezabilitate fiind deja în pregătire.