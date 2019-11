Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a declarat marţi, că a cerut fostului director Metrorex, Marin Aldea şi actualului director Mariana Miclăuş să îşi asume prin semnătură, termenul finalizării Magistralei 5 Eroilor-Drumul Taberei, la mijlocul anului 2020.

"Am primit sub semnătura fostului director Aldea şi a doamnei director Miclăuş, un grafic asumat, care arată când putem da în folosinţă această magistrală M5, undeva la mijlocului anului 2020", a spus ministrul.

Lucian Bode a adăugat că îşi va asuma doar obiectivele de investiţii asupra cărora primeşte semnătura directorilor de companii sunt responsabili de gestionarea acestora.

"În primele zile de mandat am cerut domnului director Aldea şi ulterior doamnei director Miclăuş, sub semnătură să-şi asume aceste termene foarte clare. L-am întrebat pe domnul Aldea dacă l-a informat pe domnul ministru, răspunsul a fost da, dar din păcate, informarea nu a fost una scrisă şi asumtă sub semnătură. Aşadar, eu ştiu din primele zile de mandat. Îmi voi asuma orice obiectiv de investiţii să-l dau în exploatare, doar în momentul în care voi fi sigur, sub semnătura celor care răspund de acest obiectiv, că acest lucru se poate întâmpla", a declarat ministrul.

Acesta a avertizat că în momentul în care un director îşi va asuma un termen care nu se poate reliza fizic, atunci îşi va prezenta demisia.

"Semnătura pusă pe un document care nu poate fi validată în teren înseamnă semnătura pusă pe actul de demisie. Şi o să vedeţi şi în alte companii aceeaşi practică", a mai spus Bode.

Ministrul a mai spus că la finalul săptămânii va verifica stadiul lucrărilor de pe Magistrala 5.

"La sfârşitul acestei săptămâni, sau la începutul săptămânii viitoare cel mai târziu veţi avea situaţia M5. Voi face o deplasare acolo şi o să va prezint la virgulă care este situaţia şi de ce suntem în această situaţie", a anunţat acesta.