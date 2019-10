Geoană a fost numit în funcţie încă din luna iulie, de către secretarul general, Jens Stoltenberg. În urma deciziei, fostul ministru de Externe a devenit românul cu cea mai înaltă poziţie în ierarhia Alianţei Nord-Atlantice.

Mircea Geoană o înlocuieşte în funcţie pe Rose Gottemoeller, din SUA, prima femeie secretar general adjunct din istoria Alianţei.

Gottemoeller a preluat funcţia în octombrie 2016, după aproape cinci ani ca subsecretar de stat american pentru controlul armelor şi securitate internaţională. A fost prima femeie din istoria de şaptezeci de ani a NATO care a ocupat funcţia de secretar general adjunct.

”Sunt fericit să anunţ numirea lui Mircea Geoană ca următorul secretar general adjunct. El este un apărător ferm al legăturii transatlantice şi va aduce experienţa sa îndelungată ca om de stat şi diplomat pe acest post. El va fi primul român care va deţine această funcţie senior”, a declarat Stoltenberg în iunie, când l-a numit.

Geoană a ocupat cel mai recent funcţia de preşedinte al Institutului Aspen România şi a candidat la preşedinţia României în 2009. A ocupat funcţia de preşedinte al Senatului României între decembrie 2008 şi noiembrie 2011 şi preşedinte al Partidului Social Democrat, în perioada 2005 - 2010.

Între 2012 şi 2014, a ocupat funcţia de preşedinte al Comitetului mixt al Senatului şi Camerei Deputaţilor din România în ceea ce priveşte aderarea României la Spaţiul Schengen şi în calitate de Înalt Reprezentant al Guvernului României pentru Proiecte Economice Strategice şi Diplomaţie Publică. De asemenea, a fost membru al delegaţiei române la Adunarea Parlamentară a NATO. Din 2000 până în 2004, Geoană a ocupat funcţia de ministru al Afacerilor Externe din România.

Geoană, după preluarea funcţiei în cadrul NATO: O recunoaştere a faptului că România e un aliat serios

Mircea Geoană a declarat, joi, după preluarea funcţiei de secretar general adjunct al NATO, că desemnarea sa este „o recunoaştere a faptului că România este un aliat serios”. Geoană a mai spus că securitatea naţională a României nu a fost niciodată mai bine protejată ca în prezent.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, joi, după preluarea funcţiei, că desemnarea sa este recunoaşterea faptului că România este „un aliat serios”.

„Desemnarea mea în această funcţie este o recunoaştere a faptului că România este un aliat serios, care îşi ia în serios angajamentele , care cheltuieşte 2% din PIB pentru apărare, obligaţiile noastre asumate în cadrul Alianţei”, a spus Mircea Geoană, la Antena 3.

Mesajul lui Geoană după preluarea mandatului, a fost că „securitatea naţională a României nu a fost niciodată mai bine protejată”.

„Niciodată în istoria României, dar niciodată în istoria naţiunii noastre, nu am avut şansa de a fi parte din structurile Occidentului dezvoltat. Niciodată. Avem, în ultimii 15 ani de zile de când am aderat la NATO, după aceea aderarea la UE, şansa de a recupera timpul istoric pierdut. Securitatea naţională a României nu a fost niciodată mai bine protejată. Nu am avut niciodată aliaţi mai puternici şi, mai mult decât forţa militară, şi forţa economică şi forţa politică a aliaţilor noştri, nu am avut o fundaţie de valori comune cu Occidentul dezvoltat. Mesajul meu este să păstrăm încrederea în acest drum ireversibil pe care l-am ales acum 30 de ani cu toţii”, a mai spus Mircea Geoană.