Mircea Geoană o va înlocui pe Rose Gottemoeller, din Statele Unite, al cărei mandat începuse în octombrie 2016.



„Sunt bucuros să anunţ numirea lui Mircea Geoană în funcţia de adjunct al secretarului general NATO. Este un promotor puternic al relaţiilor transatlantice şi va aduce experienţa îndelungată de politician şi diplomat. Va fi primul român care deţine această poziţie înaltă”, a declarat Jens Stoltenberg, conform unui comunicat postat pe site-ul NATO.



„Îi sunt foarte recunoscător lui Rose Gottemoeller. Abilităţile sale diplomatice şi expertiza în domeniul politicilor pentru securitatea internaţională sunt nepreţuite pentru Alianţă, în contextul în care NATO continuă să se adapteze unui mediu de securitate imprevizibil”, precizează Jens Stoltenberg.

Geoană: E o provocare şi o oportunitate de a reprezenta interesele Alianţei



Mircea Geoană a declarat că este mândru să fie desemnat în funcţia de adjunct al secretarului general al NATO şi că este deopotrivă „o uriaşă provocare şi oportunitate” ca să reprezinte interesele Alianţei Nord-Atlantice.



„Sunt mandru sa fiu desemnat de catre Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, ca urmatorul Secretar General Adjunct. Este, deopotriva, o uriasa provocare si o oportunitate de a reprezenta interesele Aliantei noastre, care asigura securitatea a peste 1 miliard de cetateni. De-a lungul carierei mele diplomatice si politice am promovat legatura transatlantica si integrarea euro-atlantica a Romaniei. Sunt profund onorat sa fiu desemnat pentru aceasta pozitie cheie ce reprezinta, de asemenea, o recunoastere a importantei contributii a Romaniei in cadrul NATO. Apreciez, in mod deosebit, sustinerea politica si institutionala trans-partinice de care s-a bucurat candidatura mea”, a scris Mircea Geoană, miercuri, pe Facebook.

Foto: Hepta